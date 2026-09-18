O Platense foi punido pelas autoridades argentinas após a confusão generalizada que marcou o fim da partida contra o Fluminense, pelas quartas de final da Libertadores, na última terça-feira (15). A Aprevide, órgão responsável pela prevenção da violência no esporte na Província de Buenos Aires, determinou que o clube dispute os próximos dois jogos como mandante com portões fechados.

A sanção será aplicada nos confrontos contra Newell's e Argentinos Juniors, pelo Campeonato Argentino. O Platense informou que apresentou recurso administrativo e tenta reduzir o alcance da punição.

continua após a publicidade

➡️Fluminense encerra jejum de dois anos com convocação de Martinelli

A medida foi tomada após os incidentes registrados no Estádio Ciudad de Vicente López depois da classificação do Fluminense à semifinal da Libertadores. Torcedores do Platense invadiram o gramado, correram em direção à área ocupada por jogadores e integrantes da delegação tricolor e também houve confusão próxima ao setor visitante.

Durante o tumulto, o zagueiro Freytes levou um soco no rosto. Torcedores argentinos também tentaram roubar uma bandeira da torcida do Fluminense, e objetos foram arremessados em direção aos brasileiros presentes no estádio.

continua após a publicidade

➡️Maestro Júnior é sincero sobre possível final entre Flamengo e Fluminense

Torcida do Platense invadiu o gramado após queda para o Fluminense (Foto: Ignacio Barios/DiaEsportivo/Folhapress)

Platense ainda pode ser punido pela Conmebol por confusão contra o Fluminense

A punição aplicada na Argentina não encerra necessariamente as consequências esportivas para o Platense. A Conmebol também pode analisar os episódios registrados após o confronto.

O Código Disciplinar da entidade prevê sanções por invasão de campo, arremesso de objetos, brigas e tumultos, além de atribuir ao mandante a responsabilidade pela segurança de jogadores e integrantes da delegação visitante.

continua após a publicidade

Até o momento, a Conmebol não anunciou uma punição ao clube argentino pelo caso.

Dentro de campo, o Platense venceu o Fluminense por 2 a 1, mas foi eliminado por 3 a 2 no placar agregado. O Tricolor avançou à semifinal da Libertadores.

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.