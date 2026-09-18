Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Platense recebe punição por invasões e confusão contra o Fluminense; Conmebol ainda não se pronunciou

Clube argentino terá de disputar dois jogos como mandante com portões fechados após invasão e tumulto em Vicente López

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
18/09/2026 17:39
Atualizado há 1 minutos
Favorite o Lance! no Google
Torcedores do Platense invadem gramado após eliminação na Libertadores para o Fluminense
Torcedores do Platense invadem gramado após eliminação na Libertadores para o Fluminense (Foto: Luis ROBAYO / AFP)

O Platense foi punido pelas autoridades argentinas após a confusão generalizada que marcou o fim da partida contra o Fluminense, pelas quartas de final da Libertadores, na última terça-feira (15). A Aprevide, órgão responsável pela prevenção da violência no esporte na Província de Buenos Aires, determinou que o clube dispute os próximos dois jogos como mandante com portões fechados.

A sanção será aplicada nos confrontos contra Newell's e Argentinos Juniors, pelo Campeonato Argentino. O Platense informou que apresentou recurso administrativo e tenta reduzir o alcance da punição.

continua após a publicidade

➡️Fluminense encerra jejum de dois anos com convocação de Martinelli

A medida foi tomada após os incidentes registrados no Estádio Ciudad de Vicente López depois da classificação do Fluminense à semifinal da Libertadores. Torcedores do Platense invadiram o gramado, correram em direção à área ocupada por jogadores e integrantes da delegação tricolor e também houve confusão próxima ao setor visitante.

Durante o tumulto, o zagueiro Freytes levou um soco no rosto. Torcedores argentinos também tentaram roubar uma bandeira da torcida do Fluminense, e objetos foram arremessados em direção aos brasileiros presentes no estádio.

continua após a publicidade

➡️Maestro Júnior é sincero sobre possível final entre Flamengo e Fluminense

Torcida do Platense invadiu o gramado após queda para o Fluminense
Torcida do Platense invadiu o gramado após queda para o Fluminense (Foto: Ignacio Barios/DiaEsportivo/Folhapress)

Platense ainda pode ser punido pela Conmebol por confusão contra o Fluminense

A punição aplicada na Argentina não encerra necessariamente as consequências esportivas para o Platense. A Conmebol também pode analisar os episódios registrados após o confronto.

O Código Disciplinar da entidade prevê sanções por invasão de campo, arremesso de objetos, brigas e tumultos, além de atribuir ao mandante a responsabilidade pela segurança de jogadores e integrantes da delegação visitante.

continua após a publicidade

Até o momento, a Conmebol não anunciou uma punição ao clube argentino pelo caso.

Dentro de campo, o Platense venceu o Fluminense por 2 a 1, mas foi eliminado por 3 a 2 no placar agregado. O Tricolor avançou à semifinal da Libertadores.

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Jorginho disputa a posse de bola com Reasco no duelo entre Flamengo e Del Valle

Colunas

Lúcio de Castro: no cardápio de sexta, Marcão, Jardim, Memphis e Neymar — tudo ao mesmo tempo agora

Há 2 horas
Rossi em ação na partida entre Flamengo e Independiente del Valle

Flamengo

Crise no Maracanã: gramado vira dilema sem solução e irrita jogadores

Há 5 horas
Mastro Junior com a mão levantada de camisa de botão preta

Fora de Campo

Maestro Júnior é sincero sobre possível final entre Flamengo e Fluminense

Há 21 horas
'Fim do futebol': clubes da Série A se posicionam contra proibição das bets

Futebol Nacional

'Fim do futebol': clubes da Série A defendem mercado regulado de bets no Brasil

Há 22 horas
Martinelli gesticula e dá resposta em coletiva no Fluminense

Fluminense

VÍDEO: confira a reação de Martinelli ao ser convocado para a Seleção Brasileira

Há 1 dia
Martinelli comemora classificação do Fluminense

Fluminense

Fluminense encerra jejum de dois anos com convocação de Martinelli

Há 1 dia
Mais LANCE!
Fluminense perfilado antes do duelo com o Platense na Libertadores

Fluminense conhece adversário na semifinal da Libertadores

Fluminense e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro

Fluminense e Palmeiras fazem terceiro mata-mata da história; veja retrospecto

Diego Forlán em coletiva de apresentação como novo técnico do Uruguai

Forlán corta seis jogadores do Brasileirão da lista final do Uruguai

Torcida do Platense invadiu o gramado após queda para o Fluminense

Platense pode sofrer punição pesada após invasão e confusão contra o Fluminense

Martinelli em ação pelo Fluminense

Martinelli chega à Seleção com versatilidade, rodagem e protagonismo no Fluminense

Canobbio comemorando gol pelo Fluminense

Vote: quem você quer ver contra o Fluminense na semifinal da Libertadores?

Martinelli em ação pelo Fluminense

Matheus Martinelli, do Fluminense, é convocado para a Seleção Brasileira

Palermo gesticula em Fluminense x Platense

Técnico do Platense, Palermo se encanta com atacante do Fluminense: 'Baita jogador'

Thiago Silva em Platense x Fluminense

Thiago Silva valoriza elenco do Fluminense, mas reconhece atuação ruim: 'Ponto de interrogação'

Taça da Libertadores

Conmebol promove evento no Rio com lendas e taça da Libertadores

Time do Fluminense comemora classificação na Libertadores

Análise: classificação mostra duas faces do Fluminense e deixa lição para semifinal da Libertadores

Guga comemora classificação do Fluminense sobre o Platense

Guga explica confusão generalizada em Platense x Fluminense e celebra classificação: 'Sonho vivo'

Marcão em classificação do Fluminense na Libertadores

Marcão valoriza classificação do Fluminense na Libertadores e projeta semifinal: 'Serve de aprendizado'