Mauro Cezar detona atuação de Gabigol contra o Corinthians: ‘Menos um’

Escrito por Lance! • Publicada em 03/10/2024 - 00:44 • Rio de Janeiro

O jornalista Mauro Cezar Pereira não aprovou a partida de Gabigol contra o Corinthians, nesta quarta-feira (2), pela partida de ida da Copa do Brasil. O atacante foi titular da equipe rubro-negra comandada por Filipe Luís, que estreou com vitória por 1 a 0, contra o adversário alvinegro.

Em análise, o jornalista destacou que o camisa 99 ficou em campo durante grande parte do confronto contra o time paulista, mas se mostrou improdutivo. Ele ainda chegou a apontar uma falha no lance em que o atacante chegou a balançar as redes, porém teve o gol anulado pelo VAR por impedimento.

- O Gabriel ficou em campo 86 minutos e finalizou uma vez. Uma bela finalização, de letra, e o goleiro Hugo defendeu. Teve 15 ações com a bola e vez um gol em impedimento porque não presta atenção na linha dos últimos homens da defesa adversário. Se presta, ele tinha saído na cara do gol - disse o jornalista, antes de completar.

- É a mesma coisa. Não acrescentou em nada. Não fez nenhuma diferença, não mudou nada. 'A mas tem que ter mais minutagem', ele jogou a partida inteira contra o Athetico-PR, jogou quase todo o segundo tempo em Montevidéu (contra o Peñarol), e lá teve uma chance parecida com a de hoje, mas esta, não conseguiu desviar para o gol. Vão dizer que estou de birra com o Gabriel, mas é a bola que está. O Flamengo jogou com menos um - concluiu.

As críticas do jornalista não foram acompanhadas por boa parte da torcida rubro-negra, que chegou a mostrar contentamento em ver o atacante em campo. Além disso, o próprio treinador Filipe Luís elogiou a partida do atleta em entrevista com a imprensa após a partida.

Com a vitória no Maracanã, o Flamengo joga pelo empate na segunda partida da semifinal da Copa do Brasil. O confronto decisivo pela vaga na final do torneio acontece no dia 20 de outubro, às 16h, na Neo Química Arena, em São Paulo.