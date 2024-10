Na estreia de Filipe Luís, Flamengo vence Corinthians na Copa do Brasil

Alex Sandro celebra o gol marcado pelo Flamengo sobre Corinthians (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 02/10/2024 - 23:42 • Rio de Janeiro (RJ)

Na estreia de Filipe Luís como técnico, o Flamengo derrotou o Corinthians por 1 a 0, nesta quarta-feira (2), pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. O lateral-esquerdo Alex Sandro marcou seu primeiro gol pelo clube carioca. O confronto de volta está marcado para o dia 20 de outubro, na Neo Química Arena, onde os times vão decidir um dos finalistas da competição.

Como foi a partida?

No primeiro tempo, o Flamengo entrou com a postura bem diferente das últimas partidas e pressionou o Corinthians. A equipe de Filipe Luís criou grandes chances, com Arrascaeta e Gabigol, mas ambos pararam em grandes defesas de Hugo Souza. No entanto, Alex Sandro foi acionado pelo lado esquerdo, aos 32 minutos, e aproveitou o espaço entre o goleiro do Timão e a trave para finalizar e abrir o placar para os mandantes.

No segundo tempo, a equipe de Ramón Díaz equilibrou as ações e quase igualou o marcador com Romero, mas a finalização do atacante carimbou a trave. O Flamengo seguiu assustando, e Hugo Souza foi peça-chave para evitar placar maior.

Gabigol chegou a balançar a rede, aproveitando um cruzamento e desviando com a perna direita, mas o atleta foi flagrado em posição de impedimento pelo VAR. O Corinthians chutou mais uma bola no poste, com Matheuzinho na reta final da partida, insuficiente para empatar o confronto.

O que vem por aí?

No sábado (5), o Flamengo vira a chave e visita o Bahia. Será o primeiro jogo de Filipe Luís como técnico em Campeonato Brasileiro. O confronto é briga direta por posição na classificação.

No mesmo dia, o Corinthians recebe o Internacional, também pelo Brasileirão, com o objetivo de escapar da zona do rebaixamento. Por outro lado, o Colorado busca entrar em zona de classificação para a Libertadores.

✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo 1 x 0 Corinthians - Copa do Brasil

Semifinal (ida)

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 2 de outubro de 2024, às 21h45m (hora de Brasília)

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

🥅 Gol: Alex Sandro, 32'/1ºT (1-0)

🟨 Cartões amarelos: Romero, Hugo e José Martínez (COR); Léo Ortiz, Wesley, Pulgar e Gabigol (FLA)

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Pulgar, De La Cruz (Matheus Gonçalves), Gerson e Arrascaeta (Alcaraz); Bruno Henrique (Michael) e Gabigol (Plata).

CORINTHIANS (Técnico: Ramón Díaz)

Hugo Souza; Fagner (Matheuzinho), Félix Torres, André Ramalho e Hugo; Ryan (Gustavo Henrique), Charles (Carrillo), Coronado (José Martínez) e Garro; Romero e Héctor Hernández (Yuri Alberto).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO)

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (Fifa-GO) e Bruno Boschilia (Fifa-PR)

🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)