Felipe Neto compra camisa de Igor Jesus usada contra o PSG; veja valor

O influenciador e torcedor declarado do Botafogo, Felipe Neto, arrematou por R$ 97 mil a camisa usada por Igor Jesus na histórica vitória alvinegra sobre o Paris Saint-Germain, na fase de grupos do Mundial de Clubes.

A camisa foi usada por Igor Jesus no primeiro tempo da partida disputada no Rose Bowl, em Los Angeles, quando o atacante marcou o gol da vitória do Botafogo sobre o clube francês, superando o goleiro Donnarumma. O item ainda foi autografado pelo jogador, aumentando seu valor simbólico e histórico.

— Essa foi difícil. Entra para a galeria, que já tem camisa usada por Garrincha, Nilton Santos, Gerson, Jairzinho, Djalma Dias, a última usada pelo goleiro Jefferson, a do Jair ao marcar o 1º gol no Mundial, a do Savarino no 5 a 0 no Peñarol, dentre muitas outras, escreveu Felipe Neto nas redes sociais.

Despedida de Igor Jesus

O jogo contra o PSG não foi apenas marcante para a história recente do Botafogo, mas também teve sabor de despedida para Igor Jesus. A partida foi a antepenúltima do atacante pelo clube e marcou seu último gol com a camisa alvinegra, antes da transferência para o Nottingham Forest, da Inglaterra.

Autor de um dos gols mais importantes da trajetória recente do clube, Igor Jesus encerra sua passagem pelo Botafogo em alta, com moral junto à torcida e um capítulo especial agora eternizado por um torcedor ilustre.

Contratado em julho de 2024, o atacante teve uma passagem marcante pelo Glorioso, conquistando a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro no mesmo ano. Ao todo, disputou 59 partidas, marcou 17 gols e distribuiu seis assistências.