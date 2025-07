Kaio César veste a camisa do Coritiba após Al Hilal eliminar o Manchester City no Mundial

A classificação do Al Hilal sobre o Manchester City, nas oitavas de final do Mundial de Clubes, teve um toque especial de um "Piá do Couto": Kaio César. Após a vitória por 4 a 3, o atacante vestiu a camisa do Coritiba na comemoração, em foto feita pelo torcedor Mateus Mattos.

O jogo foi realizado na noite de segunda-feira (30), no Camping World Stadium, em Orlando (EUA), e teve gols de Marcos Leonardo (2x), Malcom e Koulibali para o Al Hilal. Pelo Manchester City, Bernardo Silva, Haaland e Foden marcaram.

O Coritiba fez questão de postar a imagem em suas redes sociais com a legenda: "Nosso #PiáDoCouto vestiu o manto Alviverde após a classificação do Al-Hilal para as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. Sempre representando!".

Kaio César entrou aos 11 minutos do segundo tempo na vaga do brasileiro Malcom, quando o jogo estava empatado em 2 a 2. O confronto foi para prorrogação com esse resultado e terminou em 4 a 3 para o time do Oriente Médio.

Em campo, contudo, o atacante de 21 anos não teve uma boa atuação. Em 56 minutos, ele perdeu a bola em 10 oportunidades, errou três dos sete passes que tentou (54%) e perdeu nove dos 14 duelos individuais, além de ter sido driblado três vezes. Os dados são do Sofascore.

Com a classificação, o Al Hilal enfrenta o Fluminense, que eliminou a Inter de Milão, nas quartas de final. O jogo está marcado para sexta-feira (4), às 16h (de Brasília), em Orlando.

Ex-Coritiba, Kaio César comemora gol de Marcos Leonardo, em Al Hilal 4x3 Manchester City. Foto: Divulgação/Al Hilal

Kaio César provoca Athletico após Coritiba vencer o Atletiba

"Piá do Couto", Kaio César aproveitou a vitória por 1 a 0 do Coritiba contra o Athletico, no sábado (28), na Arena da Baixada, pela Série B, para provocar o rival. O atacante do Al Hilal postou, em uma rede sociail, o trecho de uma música cantada pela torcida alviverde em referência à organizada rubro-negra, que tem a caveira como símbolo.

"Aquela caveirinha quando viu se calou… 💚😅🐩", escreveu o jogador em sua rede social.

Em 14 rodadas, o Coxa é o vice-colocado da Segundona, com 27 pontos, enquanto o Furacão é o nono, com 20 pontos.

Kaio César rendeu R$ 39 milhões ao Coritiba

Criado e revelado na base do Coritiba, Kaio César chegou ao Alto da Glória em 2018, no sub-15, e estreou profissionalmente em 2023, com três gols em 36 jogos. No ano seguinte, foi emprestado e depois comprado pelo Vitória de Guimarães-POR. Entre empréstimo (300 mil euros) e venda (1,5 milhão de euros), o time brasileiro recebeu 1,8 milhão de euros por 60% dos direitos econômicos (R$ 14 milhões, na cotação da época).

Em uma temporada e meia, o atacante fez quatro gols e deu oito assistências em 33 partidas pelo time português e chamou a atenção do Al Hilal. A equipe saudita pagou 10 milhões de euros (R$ 63 milhões) pela contratação logo após Neymar rescindir o contrato para atuar no Santos.

O Coxa, que ainda tinha 40% dos direitos econômicos, recebeu 4 milhões de euros (R$ 25 milhões) pela transação. Ao todo, Kaio César rendeu R$ 39 milhões aos cofres do Coritiba.