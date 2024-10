Tiago Leifert critica tom das reclamações de Corinthians e Vasco

Tiago Leifert em live no seu canal pessoal (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/10/2024 - 21:31 • Rio de Janeiro

O jornalista Tiago Leifert se posicionou a favor das reclamações de Corinthians e Vasco contra a CBF, desta última semana. As duas equipes se posicionaram contra a mudança das datas dos confrontos de volta da semifinal da Copa do Brasil.

Em análise sobre o caso durante uma live no próprio canal "Tiagol", no Youtube, o jornalista afirmou que o Flamengo foi o grande favorecido com o novo cenário. Além disso, ele também evidenciou que a CBF errou ao atender ao pedido do clube carioca junto com o Atlético-MG.

- Fica difícil da gente não achar que esta mudança não foi para favorecer o Flamengo. Não tenho prova, vocês também não, até porque não temos acessos as ligações e aos e-mails. Porém, o Flamengo sai sim como o mais favorecido após as mudanças. Acho que a CBF errou. O mais justo, seria adiantar o jogo da Copa do Brasil no dia 16 - disse o jornalista.

Apesar de concordar com a indignação dos presidentes de Vasco e Corinthians sobre o assunto, Tiago apontou um ponto negativo da repercussão. De acordo com ele, os mandatários dos clubes que se sentiram prejudicados com a decisão erraram o tom.

- Só que queria conversar aqui, que o tom de reclamação dos presidentes (de Corinthians e Vasco), está errado. Quando o Pedrinho e o Augusto ligam a câmera e falam daquele jeito, fica parecendo que ele estão: "poxa, ia pagar o Flamengo enfraquecido e agora vou ter que enfrentá-lo completo. Eu ia ser favorecido pela Data-Fifa e agora não vou ser mais". Isso não é argumento. Pega mal, parece que querem ganhar obtendo um vantagem porque os caras estão cansados - concluiu.

Entenda a mudança

A CBF optou por atender o pedido de Flamengo e Atlético-MG e divulgou as datas da semifinal da Copa do Brasil no último final de semana com alteração no jogo de volta. Nas novas datas divulgadas, as partidas que aconteceriam no dia 17 (quinta-feira) de outubro, passaram para o dia 19 (sábado) e 20 (domingo) . O primeiro confronto entre as equipes acontece nesta quarta-feira (2).