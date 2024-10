Jornalista detona estratégia da diretoria do Flamengo em semifinal da Copa do Brasil

Rodolfo Landim marca presença no Maracanã (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 02/10/2024 - 22:09 • Rio de Janeiro

O jornalista Gabriel Simões, do canal TNT Sports, criticou a estratégia da diretoria do Flamengo na venda de ingressos para a primeira partida da semifinal da Copa do Brasil. O Rubro-Negro entrou em campo para enfrentar o Corinthians nesta quarta-feira (2), no Maracanã, e foi possível observar alguns lugares vazios no estádio.

▶️Gabigol é surpresa de Filipe Luís na escalação do Flamengo diante do Corinthians; confira

▶️Na semi da Copa do Brasil, Corinthians tem dois remanescentes da final de 2022

Na visão do comunicador, o cenário aconteceu devido aos valores dos ingressos para a partida. Através de um post nas redes sociais logo no início do confronto, ele definiu os preços das entradas para o confronto como "abusivos".

- Rodolfo Landim odeia o Flamengo. Pelo menos odeia tudo o que o Flamengo realmente é. Odeia o povão, odeia a torcida. Acha que o Flamengo são os amiguinhos do Leblon. O preço abusivo, recorrente na gestão, fez com que o Maracanã ficasse vazio em um jogo decisivo do Flamengo. Fato quase inédito - disse o jornalista.

Além disso, Gabriel também apontou os dirigentes podem usar a renda da partida como prova de um suposto sucesso. Contudo, ele analisa que certo movimento evidência a incapacidade da atual gestão em agir de acordo com o DNA do clube rubro-negro.

- Capaz ainda de usar a renda pra falar que a estratégia foi bem sucedida. Não entende nada de Flamengo. Precisa ser expurgado do clube pra sempre. Ele e todos os que estão com ele até hoje - concluiu.

Gabriel Simões criticou estratégia da diretoria do Flamengo em partida da Copa do Brasil (Foto: Reprodução)

▶️Flamengo lança camisa em apoio ao outubro rosa pelo sétimo ano seguido; veja imagens

Em campo, Flamengo e Corinthians iniciam o confronto em busca da vaga para a final da Copa do Brasil nesta quarta-feira (2), no Maracanã. As partidas voltam a se enfrentar no próximo dia 20 de outubro, na partida que irá definir o classificado para a decisão do torneio nacional.