Filipe Luís compara estreias como treinador e jogador do Flamengo: ‘Totalmente diferente’

Escrito por Lance! • Publicada em 03/10/2024 - 00:36 • Rio de Janeiro (RJ)

Filipe Luís fez sua estreia como treinador do Flamengo na vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians nesta quarta-feira (2), pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Em entrevista coletiva após a partida, o novo comandante do Rubro-Negro foi questionado sobre o sentimento de sua primeira oportunidade como técnico no profissional e revisitou sua escolha de carreira.

- Eu tinha um planejamento, um objetivo muito claro no pós carreira. Já estava me preparando e estudando por muitos anos, e estou aqui. Antes ou depois, uma hora eu sabia que iria acontecer. Então, eu tentei me preparar o mais rápido possível para viver deste lado, o lado do treinador. Não é fácil, hoje estou aqui falando com vocês na vitória, mas vão existir dias que estarei na derrota e vai doer. Mas é a profissão que eu escolhi, e eu sou muito apaixonado pelo que eu faço. Não me importo em ficar noites sem dormir para poder estudar, melhorar e deixar tudo preparado e mastigado para os jogadores. Não tenho dúvida que fazendo as coisas com paixão, a gente está no caminho certo - disse Filipe Luís.

O ex-lateral-esquerdo também comparou a estreia como técnico à primeira partida como jogador do Flamengo. Segundo o ídolo rubro-negro, os sentimentos são completamente diferentes, e a preparação para o duelo com o Corinthians nesta quarta-feira (2) foi muito mais intensa.

- Como jogador, eu estava com um certo receio porque vinha de lesão. Lembro que na Bahia eu ficava olhando para a camisa que era cinza o escudo. Eu ficava olhando para as placas do Campeonato Brasileiro. Eu estava no jogo pensando neste momento, mas com aquela tensão de jogar bem e fazer o jogo perfeito. Não foram aquelas coisas - explicou Filipe.

- Como treinador é totalmente diferente. O que eu vivi nestes últimos dois, três dias foi muito intenso. Muitas horas de preparação para poder ajustar as coisas do jogo. Ficar no banco não é uma novidade porque eu vivi antes. Foi o que mais me impressionou foi ver meus companheiros correndo e fazendo o que eu falava. Antes eu estava dentro do campo, jogando com eles, e agora eu falava para eles ajustarem as posições, e eles faziam. Isso foi o que mais me emocionou - completou o técnico.

O Flamengo derrotou o Corinthians por 1 a 0, nesta quarta-feira (2), pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. O lateral-esquerdo Alex Sandro marcou seu primeiro gol pelo clube carioca. O confronto de volta está marcado para o dia 20 de outubro, na Neo Química Arena, onde os times vão decidir um dos finalistas da competição.

Filipe Luís durante a estreia como técnico do Flamengo (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)