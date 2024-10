Em 2019, Bruno Henrique fez três gols contra o Corinthians na mesma partida (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/10/2024 - 11:16 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo enfrenta o Corinthians nesta quarta-feira, às 21h30, pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. Bruno Henrique, maior artilheiro do clássico, deve ser titular da partida realizada no Maracanã.

➡️ Com titular barrado e mudança de posição, Filipe Luís escala provável Flamengo para semifinal

No Flamengo desde 2019, Bruno Henrique é ídolo da Nação, com 267 jogos disputados, 94 gols e 52 assistências. Nesse período, são 10 jogos contra o Corinthians, com seis gols marcados, o que torna BH como o jogador com o maior números de gols na história do confronto.

Gols de BH contra o Corinthians

3 de novembro de 2019: Flamengo 4x1 Corinthians

4x1 Corinthians 18 de outubro de 2020: Corinthians 1x5 Flamengo

1 de agosto de 2021: Corinthians 1x3 Flamengo

17 de novembro de 2021: Flamengo 1x0 Corinthians

No entanto, todos os jogos com gol de Bruno Henrique contra o Cortinthians foram partidas de Campeonato Brasileiro. Além disso, o atacante não marca neste confronto desde 2021.

Antes de vestir o Manto Sagrado, o atacante nunca havia marcado contra o Timão. Ao todo, foram seis jogos, realizados por Santos e Goiás, contra o Corinthians.

Conhecido como Rei dos Clássicos, Bruno Henrique se destaca também por marcar gols em rivais do Fla. Contra os principais times do Rio de Janeiro, o atacante tem 17 tentos.

