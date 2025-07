Ex de Cauã Reymond troca jogador do Flamengo por atacante do Fluminense

A cirurgiã-dentista Luiza Watson, que já teve um relacionamento com o ator Cauã Reymond, está namorando o uruguaio Agustín Canobbio, ponta-esquerda do Fluminense. Segundo reportagem do Extra, o casal está junto há pouco mais de um mês.

continua após a publicidade

➡️Atitude de Guardiola viraliza após eliminação do City no Mundial

Antes do início do relacionamento com Canobbio, Luiza teve um breve namoro com Allan Souza, volante do Flamengo. De acordo com a publicação, o fim do relacionamento teria ocorrido após Luiza descobrir que o jogador mantinha contatos fora da relação. Allan chegou a ser apresentado à família da dentista.

Segundo o Extra, Luiza e Canobbio se aproximaram pelas redes sociais, em um processo semelhante ao que já havia ocorrido entre ela e o surfista Gabriel Medina. A reportagem informa que ambos começaram a interagir com curtidas nos perfis e, desde então, foram vistos juntos. Pessoas próximas ao casal relatam que estão envolvidos, mas preferem manter o relacionamento de forma discreta.

continua após a publicidade

Canobbio tem 26 anos, atua pelo Fluminense desde janeiro de 2025 e está nos Estados Unidos com a delegação tricolor para a disputa do Mundial de Clubes da FIFA. O atacante foi a segunda contratação mais cara do clube na temporada, com custo de R$ 37 milhões.

➡️Reação de presidente do Al Hilal viraliza após vitória contra o City, de Guardiola

O jogador, que também defende a seleção uruguaia, mora fora do país há muitos anos, mantém forte vínculo com a família e adota uma rotina rigorosa, com restrições alimentares que excluem doces e glúten. Em 2024, chegou a publicar fotos com uma jovem nas redes sociais, mas não assumiu relacionamento anterior, segundo o portal.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas