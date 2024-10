Titular do Botafogo confia em classificação na Libertadores e provoca: ‘Não somos o Flamengo’

Sao Paulo x Botafogo pela Copa Conmebol Libertadores no Estadio Morumbis. 25 de Setembro de 2024, Sao Paulo, SP, Brasil. (Foto: Vitor Silva/Botafogo.)







Publicada em 02/10/2024 - 15:16

Mateo Ponte, lateral-direito do Botafogo, acredita que o time vai chegar forte nas duas frentes que está inserido: no Brasileirão, é líder isolado; na Conmebol Libertadores, disputará a semifinal contra o Peñarol. Para o uruguaio, não há uma preferência de possível título para o clube.

Mateo Ponte em ação pelo Botafogo. (Foto:Vítor Silva/Botafogo)

-Acho que parte dos torcedores vão para os dois lados porque o ano passado ficou engasgado. Foi quando eu cheguei, estávamos vários pontos de vantagem na frente (na liderança) e acabamos perdendo o campeonato. As pessoas estão engasgadas… Estamos com boa sensação de vencer e com esperança, assim como o Peñarol, de ir à final - afirmou em entrevista à rádio "Sport 890".

A classificação do Peñarol evitou uma semifinal entre Botafogo x Flamengo na competição internacional. O camisa 4 alfinetou o rival e lembrou da situação dos clubes na tabela do Brasileirão ao analisar o confronto da semifinal.

-O Peñarol é respeitado internacionalmente por quão grande é, mas nós estamos nos fazendo respeitar, porque o time que o Peñarol eliminou (Flamengo) está 9 pontos atrás de nós na tabela na principal da liga da América do Sul e aí dá para ter uma noção também. Não somos o Flamengo e estamos analisando e os respeitamos.-



Ao ser questionado sobre figuras conhecidas e qualidade do time comandado por Artur Jorge, Ponte reiterou a aposta em um final feliz para o time brasileiro.

- Não sei dizer se não temos grandes nomes porque eu acho que para do meio-campo para frente compraram jogadores de 20 milhões. Obviamente não são pelos valores, mas temos dois jogadores na seleção brasileira, um na Argentina e outro na Venezuela. É capaz de algumas pessoas não saibam o que é o Botafogo, mas elas vão conhecê-lo e vão conhecer o estilo de jogo que temos. Nosso campo não é normal, é um sintético que estamos acostumados e temos nosso jogo. Esse time não se cansa, corre, pressiona os 90 minutos e joga um futebol que dizem que é o melhor do Brasil (risos). Mas é melhor mostrar isso dentro de campo - completou.