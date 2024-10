Filipe Luís conta emoção de estrear como técnico do Flamengo: ‘Me senti privilegiado’

Flamengo venceu o Corinthians na Copa do Brasil (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/10/2024 - 00:37 • Rio de Janeiro (RJ)

Filipe Luís estreou no comando do Flamengo e venceu o Corinthians no primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil. Logo na primeira partida como técnico rubro-negro, o ex-jogador revelou o mix de emoções que sentiu na beira do campo.

- Foi uma sensação maravilhosa o que eu senti no banco de reservas. Eu vi meus companheiros correndo por mim. Estou orgulhoso e me senti privilegiado.

- Não falei da boca para fora: "quando a torcida quer ganhar o jogo, ela ganha sozinha". O apoio que teve hoje refletiu nos jogadores. Ficou feliz de trazer essa energia. A comunhão com a torcida tem que crescer cada vez mais, mas isso só vai acontecer se dentro do campo a gente corresponder a expectativa.

Com o resultado, o Flamengo pode até mesmo empatar na Neo Química Arena que se classifica para a grande final da Copa do Brasil. O segundo jogo das semifinais será após a Data Fifa, no dia 20 de outubro, às 16h.

Antes, o Flamengo volta a entrar em campo para enfrentar o Bahia. O Rubro-Negro viaja até Salvador para encarar o Esquadrão de Aço, às 19h de sábado (5), na Fonte Nova.