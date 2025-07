A noite foi de festa na Praia de Copacabana nesta segunda-feira (30). Quando o árbitro apitou o fim do jogo entre Fluminense e Inter de Milão, o êxtase tomou conta dos mais de cinco mil torcedores que encheram a arena do Fifa Fan Zone para testemunhar a vitória histórica do tricolor carioca sobre o vice-campeão europeu. Com a classificação garantida para as quartas de final do Mundial de Clubes, a festa seguiu por mais algumas horas, embalada pela Fanfarra Festiva Tricolor.

Até agora, a Fan Zone já recebeu quase 95 mil pessoas desde o início da competição. Nesta sexta-feira (4), a arena transmitirá o confronto entre Fluminense e Al Hilal, às 16h (de Brasília).

A Fan Zone da Praia de Copacabana tem capacidade de público de 7 mil pessoas simultaneamente, e a abertura dos portões acontecerá às 14h. Até o início da partida, os torcedores poderão se divertir com atrações musicais, ativações de patrocinadores, além das ofertas de comida e bebida dos bares.

E não foi só a partida do Fluminense desta segunda que movimentou a Fan Zone. O final de semana foi intenso e de sucesso de público. Quase 20 mil pessoas passaram pelo local ao longo do sábado e do domingo para assistir aos jogos de Botafogo e Flamengo.

O evento é gratuito e os ingressos deverão ser retirados neste site.

Confira reações da torcida no Fan Zone

O Lance! esteve presente no Fifa Fan Zone, na Praia de Copacabana, em quase todos os jogos de Botafogo e Flamengo ao longo do Mundial de Clubes. Veja abaixo como foi a festa em cada partida, com vídeos de reações dos torcedores.

