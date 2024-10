Filipe Luís rasga elogios a Gabigol e justifica escolha: ‘Ídolo histórico’

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 03/10/2024 - 00:37 • Rio de Janeiro (RJ)

Na estreia de Filipe Luís como técnico, o Flamengo derrotou o Corinthians por 1 a 0, nesta quarta-feira (2), pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Ao fim do jogo, em entrevista coletiva, o treinador falou sobre a principal mudança que fez na equipe: o retorno de Gabigol ao time.

Promoção Copa do Brasil com Amazon Music! Promoção Copa do Brasil com Amazon Music! Assita aos confrontos da Copa do Brasil DE GRAÇA no Prime Video e aproveite o pós com muita música! Garanta 4 meses grátis no Amazon Music Unlimited e ouça playlists e músicas exclusivas! Quero jogo e música de graça!

- Gabriel é um jogador histórico, ídolo histórico. E eu mais do que ninguém sei o que ele pode dar para equipe, nos oferecer. Um jogador não melhora da noite para o dia. Ele precisa de minutos, de sequência, de um certo carinho, de um cuidado, mas não só o Gabriel. Podemos falar aqui de inúmeros jogadores que com um treinador podem ter mais ou menos minutos e isso é natural no futebol. Gabriel foi uma escolha minha, técnica, sei o que pode me oferecer. Imaginei como o adversário viria jogar, como poderíamos atacá-los e o plano de jogo foi em cima dele como número 9 e o Bruno Henrique mais aberto. Acredito que tenha feito um bom jogo, com certeza, tem muito a evoluir, fisicamente, de confiança mesmo. A hora em que a primeira entrar, ele volta a ser o Gabriel mentalmente, e fisicamente ele vai precisar de mais tempo. Talvez, vá sentir no próximo jogo, porque não é fácil depois de tanto sem jogar ter uma sequência, mas vou tratar dele e de todos com muito carinho - disse Filipe Luís.

Gabigol, contra o Corinthians, no Maracanã, pela Copa do Brasil 2024. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Como foi a partida?

No primeiro tempo, o Flamengo entrou com a postura bem diferente das últimas partidas e pressionou o Corinthians. A equipe de Filipe Luís criou grandes chances, com Arrascaeta e Gabigol, mas ambos pararam em grandes defesas de Hugo Souza. No entanto, Alex Sandro foi acionado pelo lado esquerdo, aos 32 minutos, e aproveitou o espaço entre o goleiro do Timão e a trave para finalizar e abrir o placar para os mandantes.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

No segundo tempo, a equipe de Ramón Díaz equilibrou as ações e quase igualou o marcador com Romero, mas a finalização do atacante carimbou a trave. O Flamengo seguiu assustando, e Hugo Souza foi peça-chave para evitar placar maior.

Gabigol chegou a balançar a rede, aproveitando um cruzamento e desviando com a perna direita, mas o atleta foi flagrado em posição de impedimento pelo VAR. O Corinthians chutou mais uma bola no poste, com Matheuzinho na reta final da partida, insuficiente para empatar o confronto.

O que vem por aí?

No sábado (5), o Flamengo vira a chave e visita o Bahia. Será o primeiro jogo de Filipe Luís como técnico em Campeonato Brasileiro. O confronto é briga direta por posição na classificação.

No mesmo dia, o Corinthians recebe o Internacional, também pelo Brasileirão, com o objetivo de escapar da zona do rebaixamento. Por outro lado, o Colorado busca entrar em zona de classificação para a Libertadores.