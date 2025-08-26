Luxemburgo desabafa após convocação de Ancelotti na Seleção: ‘Tenho certeza’
Italiano definiu o grupo nesta segunda-feira (25)
O técnico Vanderlei Luxemburgo fez um forte desabafo depois da convocação de Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira nessa segunda-feira (25). O treinador rasgou elogios ao técnico italiano, mas ressaltou a suposta desvalorização dos profissionais brasileiros nos últimos anos.
No programa "Galvão e Amigos", da Band, o lendário técnico Vanderlei Luxemburgo avaliou a convocação de Ancelotti na Seleção como algo positivo, mas fez um desabafo.
- Por isso que somos chamados de cachorros vira-lata. Achamos tudo de fora muito bonito e não enaltecemos o que temos aqui. Ancelotti não tem que mostrar nada para ninguém. Ele é nota 20. Sabe tudo. Essa não é a discussão - começou Vanderlei Luxemburgo.
- Mas não é por isso que, se fosse um técnico brasileiro, nós não poderíamos ganhar a Copa do Mundo. Era importante que viesse um treinador de fora porque nenhum teria a aceitação que ele teve. Apagou o incêndio. Eu quando fui para Arábia, falei em árabe. Fui para o Real Madrid, minha primeira coletiva eu falei espanhol e fizeram matéria me gozando. É muito bom que ele tenha vindo aqui e respeitado nosso idioma. Fantástico. Mas eu tenho certeza que se entrasse um brasileiro poderíamos ganhar a Copa do Mundo - concluiu o treinador depois da convocação de Ancelotti na Seleção.
Ancelotti anunciou convocação da Seleção Brasileira com surpresas
Carlo Ancelotti definiu a convocação da Seleção Brasileira com apenas um jogador do Flamengo para as duas últimas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, contra Chile e Bolívia. O retorno de Paquetá e a ausência de Rodrygo foram algumas das principais surpresas da lista.
Lista de Ancelotti
GOLEIROS
Alisson - Liverpool
Bento - Al-Nassr
Hugo Souza - Corinthians
DEFENSORES
Alexsandro - Lille
Alex Sandro - Flamengo
Caio Henrique - Monaco
Douglas Santos - Zenit
Fabrício Bruno - Cruzeiro
Gabriel Magalhães - Arsenal
Marquinhos - PSG
Vanderson - Monaco
Wesley - Roma
MEIO-CAMPISTAS
Andrey Santos - Chelsea
Bruno Guimarães - Newcastle
Casemiro - Manchester United
Joelinton - Newcastle
Lucas Paquetá - West Ham
ATACANTES
Estêvão - Chelsea
Gabriel Martinelli - Arsenal
João Pedro - Chelsea
Kaio Jorge - Cruzeiro
Luiz Henrique - Zenit
Matheus Cunha - United
Raphinha - Barcelona
Richarlison - Tottenham
