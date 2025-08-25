Fala de Filipe Luís sobre convocação de Ancelotti viraliza: ‘Não consigo entender’

Filipe Luís e Carlo Ancelotti são dois técnicos que movimentam o povo brasileiro: um no Flamengo, e o outro na Seleção Brasileira. O comandante rubro-negro falou sobre a convocação do italiano, nesta segunda-feira (25), e o assunto rendeu nas redes sociais.

continua após a publicidade

Antes de Flamengo x Vitória, pelo Campeonato Brasileiro, o técnico Filipe Luís falou sobre a convocação de Ancelotti na Seleção Brasileira. Ele foi sincero sobre a ausência de jogadores rubro-negros na lista do italiano.

➡️Polêmica de arbitragem em Palmeiras x Sport revolta web: ‘Escandaloso’

- Aos que foram convocados, parabéns. Aos que não foram, trabalhar mais. Ainda tem muitos jogadores de outros países, e a Seleção é uma consequência. Eu tenho que pensar no que é melhor para o Flamengo. Quanto menos convocados do Flamengo, melhor - declarou Filipe Luís sobre a lista de Ancelotti.

continua após a publicidade

A declaração repercutiu demais nas redes sociais antes da partida entre Flamengo x Vitória. Veja abaixo a reação dos torcedores.

Filipe Luís durante o clássico entre Flamengo e Fluminense, pelo Campeonato Carioca (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)

Veja fala de Filipe Luís sobre Ancelotti e reação dos torcedores

Italiano anunciou convocação da Seleção Brasileira com surpresas

Carlo Ancelotti definiu a convocação da Seleção Brasileira para as duas últimas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, contra Chile e Bolívia. Essa será a primeira vez que o italiano vai utilizar a Granja Comary na preparação do time. O retorno de Paquetá e a ausência de Rodrygo foram algumas das principais surpresas da lista.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Lista de Ancelotti

GOLEIROS

Alisson - Liverpool

Bento - Al-Nassr

Hugo Souza - Corinthians

DEFENSORES

Alexsandro - Lille

Alex Sandro - Flamengo

Caio Henrique - Monaco

Douglas Santos - Zenit

Fabrício Bruno - Cruzeiro

Gabriel Magalhães - Arsenal

Marquinhos - PSG

Vanderson - Monaco

Wesley - Roma

continua após a publicidade

MEIO-CAMPISTAS

Andrey Santos - Chelsea

Bruno Guimarães - Newcastle

Casemiro - Manchester United

Joelinton - Newcastle

Lucas Paquetá - West Ham

ATACANTES

Estêvão - Chelsea

Gabriel Martinelli - Arsenal

João Pedro - Chelsea

Kaio Jorge - Cruzeiro

Luiz Henrique - Zenit

Matheus Cunha - United

Raphinha - Barcelona

Richarlison - Tottenham