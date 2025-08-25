Fala de Filipe Luís sobre convocação de Ancelotti viraliza: ‘Não consigo entender’
Treinador deu declaração antes de Flamengo x Vitória pelo Brasileirão
Filipe Luís e Carlo Ancelotti são dois técnicos que movimentam o povo brasileiro: um no Flamengo, e o outro na Seleção Brasileira. O comandante rubro-negro falou sobre a convocação do italiano, nesta segunda-feira (25), e o assunto rendeu nas redes sociais.
Antes de Flamengo x Vitória, pelo Campeonato Brasileiro, o técnico Filipe Luís falou sobre a convocação de Ancelotti na Seleção Brasileira. Ele foi sincero sobre a ausência de jogadores rubro-negros na lista do italiano.
- Aos que foram convocados, parabéns. Aos que não foram, trabalhar mais. Ainda tem muitos jogadores de outros países, e a Seleção é uma consequência. Eu tenho que pensar no que é melhor para o Flamengo. Quanto menos convocados do Flamengo, melhor - declarou Filipe Luís sobre a lista de Ancelotti.
A declaração repercutiu demais nas redes sociais antes da partida entre Flamengo x Vitória. Veja abaixo a reação dos torcedores.
Veja fala de Filipe Luís sobre Ancelotti e reação dos torcedores
Italiano anunciou convocação da Seleção Brasileira com surpresas
Carlo Ancelotti definiu a convocação da Seleção Brasileira para as duas últimas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, contra Chile e Bolívia. Essa será a primeira vez que o italiano vai utilizar a Granja Comary na preparação do time. O retorno de Paquetá e a ausência de Rodrygo foram algumas das principais surpresas da lista.
Lista de Ancelotti
GOLEIROS
Alisson - Liverpool
Bento - Al-Nassr
Hugo Souza - Corinthians
DEFENSORES
Alexsandro - Lille
Alex Sandro - Flamengo
Caio Henrique - Monaco
Douglas Santos - Zenit
Fabrício Bruno - Cruzeiro
Gabriel Magalhães - Arsenal
Marquinhos - PSG
Vanderson - Monaco
Wesley - Roma
MEIO-CAMPISTAS
Andrey Santos - Chelsea
Bruno Guimarães - Newcastle
Casemiro - Manchester United
Joelinton - Newcastle
Lucas Paquetá - West Ham
ATACANTES
Estêvão - Chelsea
Gabriel Martinelli - Arsenal
João Pedro - Chelsea
Kaio Jorge - Cruzeiro
Luiz Henrique - Zenit
Matheus Cunha - United
Raphinha - Barcelona
Richarlison - Tottenham
