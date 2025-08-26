Europeus reagem à goleada do Flamengo no Brasileirão: ‘Estou cansado’

Os europeus ficaram enlouquecidos com a goleada histórica do Flamengo no Brasileirão. O Rubro-Negro atropelou o Vitória, nessa segunda-feira (25), com um placar de 8 a 0 no Maracanã. A repercussão foi tão grande que chegou ao Velho Continente.

continua após a publicidade

Os gols da goleada histórica foram de Pedro (3x), Samuel Lino (2x), Arrascaeta, Luiz Araújo e Bruno Henrique. O que se viu no estádio carioca foi um time com sede e garra de ser campeão, diante de uma equipe que não soube o que fazer em campo. Essa, aliás, foi a maior goleada do Rubro-Negro na competição e a maior (geral) da história dos pontos corridos.

Jogadores do Flamengo comemoram gol diante do Vitória no Maracanã (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

➡️Fala de Filipe Luís sobre convocação de Ancelotti viraliza: ‘Não consigo entender’

Depois da goleada histórica do Flamengo no Brasileirão, os europeus avaliaram a atuação do Rubro-Negro. Eles ficaram impressionados com o desempenho do time comandado por Filipe Luís. Veja abaixo.

continua após a publicidade

Veja reação dos europeus com goleada do Flamengo no Brasileirão

"Acho que estou sonhando. Isso não pode ser real… O Flamengo está uma loucura hoje à noite"

"É tão difícil odiar esse clube. Estou cansado."

"O Flamengo massacrou o Vitória no Maracanã pelo placar colossal de 8 a 0!!!"

"Absolutamente lendário. História feita no templo do futebol"

Como foi o jogo?

📝 Texto: Lucas Bayer

O início do confronto no Maracanã contou com uma intensidade incrível do Flamengo no Brasileirão, que aos quatro minutos de jogo já estava vencendo por 2 a 0. Quem abriu o placar foi Samuel Lino, que marcou o seu primeiro gol com a camisa rubro-negro. Logo após a saída de bola do Vitória, com os flamenguistas ainda comemorando o tento na arquibancada, Pedro, com extrema categoria, aumentou o marcador. Na saída do goleiro Lucas Arcanjo, o camisa 9, de volta ao time titular, deu um toquinho de cobertura.

Mas não parou por aí. Arrascaeta, que deu assistência para os gols de Samuel Lino e Pedro, aumentou o marcador aos 34'. O camisa 10, que participou da jogada desde o início do jogo, acertou um chutaço com a perna esquerda, sem chance para o goleiro.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A partir daí, o Flamengo diminuiu o ritmo, mas seguiu com o domínio da bola. Do estádio, a impressão dos torcedores é que o time carioca poderia ter ido ao intervalo com uma diferença ainda maior no placar.

Assim como no primeiro tempo, o Flamengo balançou a rede do Vitória duas vezes em menos de cinco minutos, e mais uma vez com a dupla Pedro e Samuel Lino. Com muita festa da torcida no Maracanã, que pedia mais um gol, Luiz Araújo marcou o sexto.

A atuação brilhante do Flamengo foi coroada com um hat-trick de Pedro. No sétimo gol rubro-negro, o camisa 9 deu um elástico em Lucas Halter antes de finalizar, em um gol de placa.

E teve mais! Bruno Henrique, de pênalti, marcou o oitavo gol da vitória. Aliás, o fator interessante é que Pedro, batedor oficial do Flamengo, deu a bola para o companheiro bater. Na comemoração, o camisa 27 agradeceu o atacante reverência. Goleada do Flamengo no Brasileirão.