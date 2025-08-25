menu hamburguer
Web manda recados a Carlo Ancelotti após goleada de 8 a 0 do Flamengo

Rubro-Negro venceu por 8 a 0 no Maracanã

Carlo Ancelotti - Seleção Brasileira
imagem cameraCarlo Ancelotti em convocação da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Avatar
Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porPedro Werneck,
Dia 25/08/2025
23:12
Atualizado há 1 minutos
  • Matéria
  Matéria

Carlo Ancelotti e Flamengo viveram dias históricos nesta segunda-feira (25), mas por motivos bem diferentes. O técnico da Seleção Brasileira selecionou a última lista da Seleção Brasileira para as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, enquanto o Rubro-Negro aplicou uma goleada de 8 a 0 no Brasileirão. O italiano recebeu alguns recados da web depois da partida.

Os gols da goleada histórica foram de Pedro (3x), Samuel Lino (2x), Arrascaeta, Luiz Araújo e Bruno Henrique. O que se viu no estádio carioca foi um time com sede e garra de ser campeão, diante de uma equipe que não soube o que fazer em campo. Essa, aliás, foi a maior goleada do Rubro-Negro na competição e a maior (geral) da história dos pontos corridos.

Na sua convocação, Carlo Ancelotti levou apenas um jogador do Flamengo: Alex Sandro. O lateral, inclusive, saiu lesionado no primeiro tempo. Pela ausência de alguns atletas, o italiano ouviu recados da web.

Flamengo aplica goleada, e Ancelotti recebe recados da web

Italiano anunciou convocação da Seleção Brasileira com surpresas

Carlo Ancelotti definiu a convocação da Seleção Brasileira com apenas um jogador do Flamengo para as duas últimas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, contra Chile e Bolívia. O retorno de Paquetá e a ausência de Rodrygo foram algumas das principais surpresas da lista.

Lista de Ancelotti

GOLEIROS
Alisson - Liverpool
Bento - Al-Nassr
Hugo Souza - Corinthians

DEFENSORES
Alexsandro - Lille
Alex Sandro - Flamengo
Caio Henrique - Monaco
Douglas Santos - Zenit
Fabrício Bruno - Cruzeiro
Gabriel Magalhães - Arsenal
Marquinhos - PSG
Vanderson - Monaco
Wesley - Roma

