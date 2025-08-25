Web manda recados a Carlo Ancelotti após goleada de 8 a 0 do Flamengo

Carlo Ancelotti e Flamengo viveram dias históricos nesta segunda-feira (25), mas por motivos bem diferentes. O técnico da Seleção Brasileira selecionou a última lista da Seleção Brasileira para as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, enquanto o Rubro-Negro aplicou uma goleada de 8 a 0 no Brasileirão. O italiano recebeu alguns recados da web depois da partida.

continua após a publicidade

Os gols da goleada histórica foram de Pedro (3x), Samuel Lino (2x), Arrascaeta, Luiz Araújo e Bruno Henrique. O que se viu no estádio carioca foi um time com sede e garra de ser campeão, diante de uma equipe que não soube o que fazer em campo. Essa, aliás, foi a maior goleada do Rubro-Negro na competição e a maior (geral) da história dos pontos corridos.

➡️Fala de Filipe Luís sobre convocação de Ancelotti viraliza: ‘Não consigo entender’

Na sua convocação, Carlo Ancelotti levou apenas um jogador do Flamengo: Alex Sandro. O lateral, inclusive, saiu lesionado no primeiro tempo. Pela ausência de alguns atletas, o italiano ouviu recados da web.

continua após a publicidade

Carlo Ancelotti e Flamengo viveram uma segunda-feira histórica (Foto: Rafael Ribeiro/CBF).

Flamengo aplica goleada, e Ancelotti recebe recados da web

Italiano anunciou convocação da Seleção Brasileira com surpresas

Carlo Ancelotti definiu a convocação da Seleção Brasileira com apenas um jogador do Flamengo para as duas últimas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, contra Chile e Bolívia. O retorno de Paquetá e a ausência de Rodrygo foram algumas das principais surpresas da lista.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Lista de Ancelotti

GOLEIROS

Alisson - Liverpool

Bento - Al-Nassr

Hugo Souza - Corinthians

DEFENSORES

Alexsandro - Lille

Alex Sandro - Flamengo

Caio Henrique - Monaco

Douglas Santos - Zenit

Fabrício Bruno - Cruzeiro

Gabriel Magalhães - Arsenal

Marquinhos - PSG

Vanderson - Monaco

Wesley - Roma