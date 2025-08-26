Chelsea estuda contratação bombástica de meia do Barcelona

O Chelsea estuda uma contratação de Fermín López, meia de 21 anos do Barcelona, na reta final da janela de transferências. Segundo o "The Athletic", ainda não houve contato entre os clubes, mas os ingleses conversam com o estafe do jogador.

Fermín López possui contrato com o Barcelona até junho de 2029, mas é visto com bons olhos pelo Chelsea para compor elenco. Os Blues não conseguiram destravar a operação com Xavi Simmons e buscam uma alternativa no mercado.

Na Espanha, o Barcelona segue pendente da inscrição de alguns atletas na La Liga, mas precisa se adequar as normas de Fair Play Financeiro da entidade. Nesse sentido, o clube não descarta realizar uma transferência nos próximos dias.

Segundo o "Marca", o Chelsea estaria pressionando Fermín López a deixar o Barcelona devido aos poucos minutos disputados no início da temporada. O meia atuou pelo clube catalão por apenas 45 minutos nos dois primeiros jogos do Campeonato Espanhol.

Barcelona aberto por oferta do Chelsea

O Barcelona está aberto a escutar uma oferta do Chelsea ou de outro clube por Fermín López, que é reserva na equipe de Hansi-Flick. A saída aliviaria os problemas relacionados ao Fair Play Financeiro e dariam mais tranquilidade para o treinador trabalhar ao longo da temporada.

