imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Chelsea estuda contratação bombástica de meia do Barcelona

Clube catalão aceita ouvir propostas por jovem

imagem cameraFermín López comemora gol marcado pelo Barcelona no Troféu Joan Gamper com Lamine Yamal (Foto: Josep Lago/AFP)
Captura-de-Tela-2023-11-29-as-1-8-aspect-ratio-1024-1024
João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/08/2025
11:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Chelsea estuda uma contratação de Fermín López, meia de 21 anos do Barcelona, na reta final da janela de transferências. Segundo o "The Athletic", ainda não houve contato entre os clubes, mas os ingleses conversam com o estafe do jogador.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Fermín López possui contrato com o Barcelona até junho de 2029, mas é visto com bons olhos pelo Chelsea para compor elenco. Os Blues não conseguiram destravar a operação com Xavi Simmons e buscam uma alternativa no mercado.

Na Espanha, o Barcelona segue pendente da inscrição de alguns atletas na La Liga, mas precisa se adequar as normas de Fair Play Financeiro da entidade. Nesse sentido, o clube não descarta realizar uma transferência nos próximos dias.

Segundo o "Marca", o Chelsea estaria pressionando Fermín López a deixar o Barcelona devido aos poucos minutos disputados no início da temporada. O meia atuou pelo clube catalão por apenas 45 minutos nos dois primeiros jogos do Campeonato Espanhol.

Barcelona aberto por oferta do Chelsea

O Barcelona está aberto a escutar uma oferta do Chelsea ou de outro clube por Fermín López, que é reserva na equipe de Hansi-Flick. A saída aliviaria os problemas relacionados ao Fair Play Financeiro e dariam mais tranquilidade para o treinador trabalhar ao longo da temporada.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Fermín López comemora gol junto de Lamine Yamal no jogo do Barcelona contra o Valladolid (Foto: Cesar Manso/AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

