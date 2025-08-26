O Porto está próximo de acertar a contratação de Rayan, de 19 anos, um dos principais destaques do Vasco na atual temporada. Segundo o jornal português "Record", o clube lusitano apresentou uma proposta de 17 milhões de euros (aproximadamente R$ 107 milhões, na cotação atual), o que abriu caminho para um possível acordo com o Cruz-Maltino.

Segundo a publicação, Rayan é um antigo alvo do presidente do Porto, André Villas-Boas. O mandatário havia tentado a contratação do jovem por empréstimo na temporada passada — proposta recusada pelo Vasco na ocasião. Agora, segundo o veículo português "A Bola", o Vasco estipulou um valor mínimo de 25 milhões de euros (cerca de R$ 157 milhões) para liberar o atleta.

A intenção do clube português é preencher a vaga deixada por Gonçalo Borges, transferido para o Feyenoord nesta janela. Assim, Rayan passaria a disputar posição com o brasileiro Pepê pelas pontas no elenco comandado pelo técnico Francesco Farioli. Em 2024, o atacante soma 10 gols e uma assistência em 36 partidas pelo Gigante.

Rayan no Vasco 💢

Rayan passou a ganhar maior valorização no mercado após a chegada de Fernando Diniz ao comando técnico do Vasco. Antes irregular nas atuações pelo time principal, o atacante consolidou-se como titular sob o comando do treinador. São sete gols em 20 partidas disputadas desde então.

Em abril deste ano, o Vasco renovou o contrato do atleta, estendendo o vínculo — que inicialmente se encerraria ao fim da temporada — até dezembro de 2026. Em 2023, foi promovido ao elenco profissional, tornando-se o jogador mais jovem do século a atuar pelos profissionais do clube. Formado nas categorias de base do clube, Rayan chegou a São Januário aos seis anos.

