Atitude do Botafogo com Savarino divide opiniões: 'Não basta'

Depois de um 2025 de muita irregularidade, o torcedor do Botafogo sonhou com uma temporada seguinte tranquila. A realidade, no entanto, é bem diferente, e o clube já perdeu Marlon Freitas, uma das grandes referências do elenco. Nesta quarta-feira (7), uma atitude do Glorioso com o meia Jefferson Savarino, que pode reforçar o Fluminense, dividiu opiniões nas redes sociais.

Com a camisa 10, o venezuelano do Botafogo fez história e se tornou um dos atletas mais queridos dos torcedores nas arquibancadas, com direito a bandeirão em sua homenagem. Em 2026, a possibilidade de Savarino trocar o Alvinegro pelo Tricolor das Laranjeiras surgiu, e os botafoguenses naturalmente reprovaram a negociação.

Em meio às conversas, o Botafogo publicou uma foto de Jefferson Savarino na academia, depois de chegar para a pré-temporada. A atitude dividiu opiniões, já que existe a chance do jogador reforçar um rival em breve. Veja os comentários abaixo:

Chegada tardia no CT

Em meio à indefinição sobre sua permanência no Botafogo, o meia Savarino se reapresentou no CT Lonier nesta quarta-feira (7) e realizou exames médicos para o início da temporada de 2026 do Glorioso. Ele atrasou sua chegada pois teve problemas para deixar a Venezuela, onde passava férias, devido aos ataques dos Estados Unidos.

Savarino é uma das peças do elenco alvinegro que mais tem recebido sondagens no mercado. Desta vez, as consultas do rival Fluminense viraram negociações, que estão avançando, dependendo de uma reunião do jogador com a SAF de John Textor.

O camisa 10 do Botafogo pode ser envolvido em uma troca, com compensação financeira incluída, com o jovem Wallace Davi, joia das categorias de base do Fluminense. As diretorias ainda alinham detalhes financeiros sobre a possível operação.