Flamengo acerta saída de joia da base para clube europeu, diz jornalista

O Flamengo está próximo de confirmar o empréstimo de Lorran, de 19 anos, para o Pisa, da Itália. De acordo com informações do jornalista Fabrizio Romano, o clube italiano vai desembolsar 500 mil euros (cerca de R$ 3,1 milhões) pelo empréstimo, que terá obrigação de compra fixada em 4 milhões de euros (R$ 25,2 milhões).
O clube carioca manterá 50% dos direitos econômicos do meia-atacante em caso de futura transferência e também incluiu no contrato uma cláusula de recompra, que ainda está sendo ajustada nos detalhes finais da negociação.
Lorran é considerado uma das principais promessas da base flamenguista e vinha recebendo oportunidades no elenco profissional desde 2024.
Flamengo foi campeão do Mundial Sub-20
No último sábado (23), o Flamengo se sagrou bicampeão do Mundial Sub-20 com a vitória nos pênaltis sobre o Barcelona após o empate em 2 a 2 no tempo regulamentar. Lorran foi o autor do gol que abriu o placar para o Flamengo e também converteu sua cobrança na disputa de penalidades que terminou em 6 a 5 para o rubro-negro.
Treinador exalta força do time sub-20
Após a conquista do bicampeonato Mundial Sub-20 sobre o Barcelona, o técnico do Flamengo, Bruno Pivetti, fez um discurso de exaltação à força da base do clube. Em entrevista coletiva após a vitória nos pênaltis, o treinador elogiou o elenco e afirmou que a conquista de um título desta dimensão não é para qualquer equipe, valorizando a formação dos Garotos do Ninho.
— Gostaria de fazer uma menção especial aos jogadores, eles são a razão de tudo. E também aos meus antecessores, os treinadores que passaram pela categoria sub-20 nesse ano — disse, citando os técnicos que fizeram parte do processo.
