Narrador se pronuncia após demissão da ESPN: 'Acabou'

O narrador Matheus Pinheiro foi demitido da ESPN, nesta quarta-feira (7), depois de mais de seis anos na emissora. O profissional é especializado em esportes americanos e ficou conhecido entre os fãs de futebol americano.

Depois da saída, o narrador se pronunciou em suas redes sociais e comentou sua saída da ESPN. Matheus Pinheiro demonstrou muita gratidão à emissora, mesmo depois do comunicado de sua demissão.

- É isso pessoal, acabou. Foram quase sete anos incríveis e onde fica um único sentimento: gratidão. Gratidão a uma casa que apostou em mim com 21 anos pra chegar logo de cara narrando a NFL. Sempre que me perguntarem de ESPN, eu vou dizer com um sorriso no rosto que foi o lugar que me aceitou e me formou e onde vivi experiências incríveis. E depois disso foram quase 30 modalidades narradas, horas e horas incontáveis no ar, muitas informações passadas, etc - começou o narrador sobre saída da ESPN.

Matheus Pinheiro foi demitido da ESPN (Foto: Reprodução Instagram)

- Entre acertos e erros, esses momentos foram fundamentais para me ajudar a formar o narrador que sou hoje. E o lado bom de ter ainda 28 anos, é que há muito para ainda melhorar, mas agora é o momento onde essa nova parte de melhorar, será longe da casa que me formou. Que venham novos desafios, que venha mais aprendizado. Mas por agora, eu volto a ser mais um fã de esporte assim como tantas pessoas no Brasil e no mundo. Obrigado ESPN, tudo que vivemos juntos vai ser levado pra vida e lembrado com todo carinho. E aos companheiros e colegas, obrigado por cada minuto no ar e nos bastidores! Todos foram muito importantes - completou o narrador.

Além da NFL e de outros esportes americanos, Matheus Pinheiro também comandou transmissões da ESPN em partidas de futebol, lutas de boxe e automobilismo.

