Estrangeiros enlouquecem com golaço marcado no Brasileirão: ‘Misericórdia’

A 20° rodada do Brasileirão teve alguns golaços, mas um chamou muita atenção: o de Gustavo Scarpa contra o Grêmio. O tento não impediu a derrota do Atlético-MG por 3 a 1 na Arena MRV, mas repercutiu tanto que cruzou as fronteiras brasileiras.

O time mineiro abriu o marcador com Gustavo Scarpa, mas Edenilson, Balbuena e Aravena garantiram a vitória dos gaúchos em Belo Horizonte pelo Brasileirão. A partida foi marcada por quatro expulsões e polêmicas.

Logo no começo do duelo, Hulk rolou a bola para Scarpa, em cobrança de falta, e o meia do Atlético-MG soltou uma bomba do meio da rua. A bola foi parar nas redes de Thiago Volpi e viralizou ao longo do mundo. Veja o lance e a reação dos estrangeiros.

Veja o golaço de Scarpa pelo Brasileirão e a reação estrangeira

Como foi o jogo

Sob os olhares atentos do técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, que assistiu à partida de um dos camarotes do estádio, Atlético-MG e Grêmio começaram de forma truncada, com muita disputa de bola no meio-campo e pouco espaço para criatividade. O time mineiro até que tentava rodar o jogo pelos flancos, mas Reinier e Cuello tinham dificuldades em chegar à grande área no Brasileirão.

Do lado do Grêmio, as melhores oportunidades vinham por intermédio de Carlos Vinícius e Alysson, mas, assim como os mineiros, os gaúchos não conseguiam transformar os avanços em chances claras de gol.

Nesse ritmo, foi a bola parada que acabou fazendo a diferença no primeiro tempo. E uma delas originou um golaço. Aos 37, Hulk cobrou falta da intermediária rolando curto para Gustavo Scarpa; o meia enquadrou o corpo e bateu no ângulo direito de Tiago Volpi. Sete minutos mais tarde, porém, Edenilson empatou após cobrança de escanteio pelo Brasileirão.

O jogo ganhou em movimentação no segundo tempo, e novamente numa bola parada o Grêmio virou o jogo. Marlon cobrou escanteio pela esquerda e Balbuena aproveitou sobra de bola para chutar no meio do gol.

A partir daí, o jogo ganhou em nervosismo. Carlos Vinícius foi expulso ao atingir Iván com o braço aos 19, e Cuello recebeu vermelho por pisar em Riquelme, que estava caído, aos 31. Com dez cada lado, o jogo ficou mais aberto. E, com o Atlético-MG se jogando cada vez mais desorganizado ao ataque, o Grêmio aproveitou para liquidar o jogo. Aos 45, Aravena aproveitou contragolpe para fazer o terceiro e liquidar o placar. Nos acréscimos, Dodi e Júnior Alonso trocaram empurrões e foram expulsos no Brasileirão.