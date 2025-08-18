menu hamburguer
Estrangeiros enlouquecem com golaço marcado no Brasileirão: ‘Misericórdia’

Golaço foi aos olhos de Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira

Carlo Ancelotti no banco do Real Madrid em sua penúltima partida no Santiago Bernabéu
imagem cameraCarlo Ancelotti no banco do Real Madrid em sua penúltima partida no Santiago Bernabéu (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)
Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/08/2025
08:06
A 20° rodada do Brasileirão teve alguns golaços, mas um chamou muita atenção: o de Gustavo Scarpa contra o Grêmio. O tento não impediu a derrota do Atlético-MG por 3 a 1 na Arena MRV, mas repercutiu tanto que cruzou as fronteiras brasileiras.

 O time mineiro abriu o marcador com Gustavo Scarpa, mas Edenilson, Balbuena e Aravena garantiram a vitória dos gaúchos em Belo Horizonte pelo Brasileirão. A partida foi marcada por quatro expulsões e polêmicas.

Logo no começo do duelo, Hulk rolou a bola para Scarpa, em cobrança de falta, e o meia do Atlético-MG soltou uma bomba do meio da rua. A bola foi parar nas redes de Thiago Volpi e viralizou ao longo do mundo. Veja o lance e a reação dos estrangeiros.

Taça do Brasileirão (Foto: Divulgação)

Veja o golaço de Scarpa pelo Brasileirão e a reação estrangeira

Como foi o jogo

Sob os olhares atentos do técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, que assistiu à partida de um dos camarotes do estádio, Atlético-MG e Grêmio começaram de forma truncada, com muita disputa de bola no meio-campo e pouco espaço para criatividade. O time mineiro até que tentava rodar o jogo pelos flancos, mas Reinier e Cuello tinham dificuldades em chegar à grande área no Brasileirão.

Do lado do Grêmio, as melhores oportunidades vinham por intermédio de Carlos Vinícius e Alysson, mas, assim como os mineiros, os gaúchos não conseguiam transformar os avanços em chances claras de gol.

Nesse ritmo, foi a bola parada que acabou fazendo a diferença no primeiro tempo. E uma delas originou um golaço. Aos 37, Hulk cobrou falta da intermediária rolando curto para Gustavo Scarpa; o meia enquadrou o corpo e bateu no ângulo direito de Tiago Volpi. Sete minutos mais tarde, porém, Edenilson empatou após cobrança de escanteio pelo Brasileirão.

O jogo ganhou em movimentação no segundo tempo, e novamente numa bola parada o Grêmio virou o jogo. Marlon cobrou escanteio pela esquerda e Balbuena aproveitou sobra de bola para chutar no meio do gol.

A partir daí, o jogo ganhou em nervosismo. Carlos Vinícius foi expulso ao atingir Iván com o braço aos 19, e Cuello recebeu vermelho por pisar em Riquelme, que estava caído, aos 31. Com dez cada lado, o jogo ficou mais aberto. E, com o Atlético-MG se jogando cada vez mais desorganizado ao ataque, o Grêmio aproveitou para liquidar o jogo. Aos 45, Aravena aproveitou contragolpe para fazer o terceiro e liquidar o placar. Nos acréscimos, Dodi e Júnior Alonso trocaram empurrões e foram expulsos no Brasileirão.

