Ex-dirigente do Corinthians 'confirma' Edílson Capetinha no BBB 26; veja
Ex-atacante defendeu também Palmeiras, Flamengo e Vasco
Um ex-dirigente do Corinthians "entregou" a participação de Edílson "Capetinha" no Big Brother Brasil 26. Através das redes sociais, Claudinei Alves publicou uma foto ao lado do ex-jogador o desejando sorte no reality show da Globo, que começa na próxima segunda-feira (12).
- Edilson, meu amigo, toda sorte do mundo para você no BBB 2026! Quem te conhece sabe da tua garra, alegria e personalidade vencedora. Brilha lá dentro e representa como sempre fez dentro de campo! Estamos na torcida - escreveu Claudinei, que foi diretor das categorias de base do clube durante a gestão de Augusto Melo.
Após alguns minutos nas redes sociais, a publicação foi excluída do perfil de Claudinei. Edílson já vinha sendo cotado por alguns perfis na internet como um dos participantes da nova edição do BBB. Se confirmado no programa, o ex-jogador de 55 anos fará parte do grupo "Camarote".
Carreira de Edílson Capetinha
Edílson passou por grandes clubes do futebol brasileiro, como Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Cruzeiro e Vasco. No currículo, o ex-jogador soma importantes títulos, como Brasileirão, Mundial de Clubes, Paulistão, Cariocão, além da Copa do Mundo de 2002, pela Seleção Brasileira. Fora do Brasil, "Capetinha" defendeu Benfica-POR, Kashiwa Reysol-JAP e Al Ain-EAU.
