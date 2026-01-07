menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Ex-dirigente do Corinthians 'confirma' Edílson Capetinha no BBB 26; veja

Ex-atacante defendeu também Palmeiras, Flamengo e Vasco

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/01/2026
23:41
Edilson
imagem cameraEdílson Capetinha é um dos cotados para o BBB 26 (Foto: Reprodução)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Um ex-dirigente do Corinthians "entregou" a participação de Edílson "Capetinha" no Big Brother Brasil 26. Através das redes sociais, Claudinei Alves publicou uma foto ao lado do ex-jogador o desejando sorte no reality show da Globo, que começa na próxima segunda-feira (12).

continua após a publicidade

➡️ Ídolo do Corinthians é cotado para entrar no BBB 26, diz perfil especializado

- Edilson, meu amigo, toda sorte do mundo para você no BBB 2026! Quem te conhece sabe da tua garra, alegria e personalidade vencedora. Brilha lá dentro e representa como sempre fez dentro de campo! Estamos na torcida - escreveu Claudinei, que foi diretor das categorias de base do clube durante a gestão de Augusto Melo.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Após alguns minutos nas redes sociais, a publicação foi excluída do perfil de Claudinei. Edílson já vinha sendo cotado por alguns perfis na internet como um dos participantes da nova edição do BBB. Se confirmado no programa, o ex-jogador de 55 anos fará parte do grupo "Camarote".

continua após a publicidade
Publicação de Claudinei Alves sobre Edílson Capetinha no Big Brother Brasil (Foto: Reprodução)
Publicação de Claudinei Alves sobre Edílson Capetinha no Big Brother Brasil (Foto: Reprodução)

Carreira de Edílson Capetinha

Edílson passou por grandes clubes do futebol brasileiro, como Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Cruzeiro e Vasco. No currículo, o ex-jogador soma importantes títulos, como Brasileirão, Mundial de Clubes, Paulistão, Cariocão, além da Copa do Mundo de 2002, pela Seleção Brasileira. Fora do Brasil, "Capetinha" defendeu Benfica-POR, Kashiwa Reysol-JAP e Al Ain-EAU.

Por onde anda Edílson Capetinha, ex-atacante do Corinthians?
Edílson Capetinha foi campeão mundial pelo Corinthians (Foto: SC Corinthians)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias