Neymar e Brazão aparecem em pré-lista de Ancelotti para a Seleção
Treinador italiano deve anunciar os nomes no dia 25 de agosto
O Santos conta com dois jogadores de seu elenco na pré-lista do técnico Carlo Ancelotti para os próximos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, contra o Chile, dia 4 de setembro, no Maracanã, e diante da Bolívia, dia 9, em La Paz. Com o Brasil já classificado para o Mundial, o treinador italiano poderá fazer alguns testes. A lista final será anunciada no dia 25 de agosto.
Neymar está na lista ampla de convocados do comandante da Seleção Brasileira. O atacante mostrou estar recuperado das lesões que o afetaram nos últimos anos e vem mantendo regularidade nas partidas pelo Santos. Até o momento, atuou em sete jogos, completando pelo menos 90 minutos, sendo substituído apenas nos acréscimos da partida contra o Cruzeiro.
Por conta desse desempenho, o nome do craque é cotado para figurar na convocação final para os próximos compromissos da equipe. Desde o retorno ao Santos, Neymar disputou 20 partidas, marcou sete gols e distribuiu quatro assistências.
Gabriel Brazão também é pré-convocado
O goleiro Gabriel Brazão, um dos destaques do Santos na temporada, também aparece na lista de pré-convocados. Natural de Uberlândia (MG), Brazão assumiu a titularidade do clube no ano passado após a grave lesão de João Paulo e manteve a posição desde então.
Revelado nas categorias de base do Cruzeiro, Brazão não chegou a atuar profissionalmente pelo clube mineiro. Em 2019, chamou a atenção do futebol italiano e foi contratado pelo Parma. Na Europa, também teve passagens por Spal, Inter de Milão e Ternana, além de defender equipes espanholas como Albacete e Oviedo. O jovem goleiro também acumula convocações pelas Seleções Brasileiras Sub-17 e Sub-20, tendo feito uma aparição pela equipe principal em 2018.
