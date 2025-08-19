menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSantos

Neymar e Brazão aparecem em pré-lista de Ancelotti para a Seleção

Treinador italiano deve anunciar os nomes no dia 25 de agosto

Neymar está na pré-lista do treinador brasileiro (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
imagem cameraNeymar está na pré-lista do treinador brasileiro (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
e741b9d9-9fbf-410a-a7aa-7930840d0c70_WhatsApp-Image-2025-03-17-at-12.00.50-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 19/08/2025
08:38
Atualizado há 2 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Santos conta com dois jogadores de seu elenco na pré-lista do técnico Carlo Ancelotti para os próximos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, contra o Chile, dia 4 de setembro, no Maracanã, e diante da Bolívia, dia 9, em La Paz. Com o Brasil já classificado para o Mundial, o treinador italiano poderá fazer alguns testes. A lista final será anunciada no dia 25 de agosto

Neymar está na lista ampla de convocados do comandante da Seleção Brasileira. O atacante mostrou estar recuperado das lesões que o afetaram nos últimos anos e vem mantendo regularidade nas partidas pelo Santos. Até o momento, atuou em sete jogos, completando pelo menos 90 minutos, sendo substituído apenas nos acréscimos da partida contra o Cruzeiro.

Por conta desse desempenho, o nome do craque é cotado para figurar na convocação final para os próximos compromissos da equipe. Desde o retorno ao Santos, Neymar disputou 20 partidas, marcou sete gols e distribuiu quatro assistências.

Gabriel Brazão também é pré-convocado

O goleiro Gabriel Brazão, um dos destaques do Santos na temporada, também aparece na lista de pré-convocados. Natural de Uberlândia (MG), Brazão assumiu a titularidade do clube no ano passado após a grave lesão de João Paulo e manteve a posição desde então.

Revelado nas categorias de base do Cruzeiro, Brazão não chegou a atuar profissionalmente pelo clube mineiro. Em 2019, chamou a atenção do futebol italiano e foi contratado pelo Parma. Na Europa, também teve passagens por Spal, Inter de Milão e Ternana, além de defender equipes espanholas como Albacete e Oviedo. O jovem goleiro também acumula convocações pelas Seleções Brasileiras Sub-17 e Sub-20, tendo feito uma aparição pela equipe principal em 2018.

Brazão é novidade na lista de Ancelotti (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

