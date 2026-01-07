Fernando Sampaio, dono da Outsider Tours, é preso por estelionato

A Polícia Civil de Santa Catarina prendeu, na tarde desta terça-feira (6), o dono da agência Outsider Tours, Fernando Sampaio, envolvido em mais de 600 denúncias de golpe. O suspeito estava foragido da Justiça do Pará em Balneário Camboriú, no Litoral Norte do estado quando foi apreendido. A informação foi dada pelo portal G1.

continua após a publicidade

De acordo com as investigações, o preso seria responsável por empresas que atuavam no ramo de turismo esportivo. Ele vendia pacotes de viagens para jogos de futebol e eventos automobilísticos, nacionais e internacionais, mas os clientes não recebiam os serviços conforme o que havia sido contratado.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

No momento da apreensão, Fernando Sampaio estava em um prédio de alto padrão no centro da cidade, onde passava férias de verão com a família.

continua após a publicidade

Após a prisão, o foragido foi encaminhado ao sistema prisional de Santa Catarina, onde permanece à disposição da Justiça. Além disso, ele também é alvo de inquéritos policiais em andamento nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo.

Site da agência Outsider Tours encontra-se desativado (Foto: Reprodução)

Relembre casos famosos contra a Outsider Tours

Brasileiros têm problemas com ingressos para final da Champions League 24/25

Entre alguns dos casos famosos envolvendo a Outsider Tours, está o do influenciador João Guimarães, conhecido como Johnny Guimarães no Instagram, que afirmou não ter recebido os ingressos comprados por ele e outros dois amigos para a final da Champions League 24/25.

continua após a publicidade

Nas redes sociais e em relatos à reportagem, Johnny detalhou o processo de compra, o planejamento da viagem e a ausência de resposta da empresa nas horas que antecederam a decisão entre PSG e Inter de Milão. Os ingressos custaram R$ 15 mil cada, totalizando R$ 45 mil, valor que ele afirma ter pago à agência.

Compramos tudo pra vir aqui pra assistir o final aqui em Munique. Falaram que mandariam os ingressos pra gente até duas horas da tarde de hoje. Já são três horas, desde as duas horas da tarde a gente tá tentando entrar em contato com eles. O máximo que eles respondem é: estou verificando, estou verificando, e não falam mais nada. Johnny Guimarães, influenciador digital

Procurada pelo Lance!, a agência Outsider Tours, por meio do dono, identificado como Fernando, afirmou que o problema foi causado por falhas no fornecimento dos ingressos, e que os clientes afetados seriam reembolsados. Segundo ele, a situação não se tratou de golpe, mas de um contratempo operacional.

Torcedores do Flamengo foram impedidos de embarcar rumo a final da Libertadores

Torcedores do Flamengo que compraram pacotes para assistir à final da Copa Libertadores 2022 com a empresa de turismo "Outsider Tours" não conseguiram embarcar para a cidade de Guayaquil, no Equador, após um problema com a fretagem dos voos.

Fernando Sampaio tentou dar explicações, mas acabou sendo hostilizado por rubro-negros e foi conduzido pela polícia para outro local.