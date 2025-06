Kaio Jorge, do Cruzeiro, é eleito ‘jogador do mês’ do Brasileirão

Vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, com oito gols, o atacante do Cruzeiro, Kaio Jorge, foi eleito “o jogador do mês” de maio da competição. A premiação é promovida pela CBF e a patrocinadora do campeonato, a casa de apostas Betano, e a votação é feita por jornalistas de todo o país.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

O Cruzeiro postou, nas redes sociais, mensagem parabenizando o atacante pela premiação, na qual Kaio Jorge aparece segurando o troféu recebido pela escolha – o clube brinca com a comemoração de gol feita pelo atacante, usando a letra K na palavra craque:

Nos quatro jogos do Cruzeiro em maio, Kaio Jorge marcou três gols e fez uma assistência – lembrando que a vitória por 2 a 1 sobre o líder Palmeiras, no Mineirão, na rodada passada do Brasileirão, quando o atacante fez os dois gols da Raposa, foi disputada já em 1º de junho.

continua após a publicidade

Kaio Jorge marcou na vitória por 2 a 1 sobre o Flamengo, no Mineirão, no dia 4; na goleada por 4 qa 0 sobre o Sport, em Recife, no dia 11; e na vitória por 2 a 0 sobre o Fortaleza, dia 25, no Castelão. A assistência para Matheus Pereira foi na partida contra o time pernambucano. Em toda a temporada, o atacante tem 10 gols e divide a artilharia do Cruzeiro com Gabigol.

➡️Lucas Romero: 'Não esperava chegar a esse ponto no Cruzeiro'

Kaio Jorge pode assumir artilharia do Brasileirão nesta quinta-feira (12)

Kaio Jorge terá a chance de assumir a liderança da artilharia do Brasileirão nesta quinta-feira (12), contra o Vitória, às 19h, no Barradão, em Salvador, aproveitando que o uruguaio Arrascaeta, que já marcou nove gols e foi eleito o jogador do mês de abril, na premiação da CBF, não estará em campo, porque a partida do Flamengo contra o Sport pela 12ª rodada foi adiado, devido ao Mundial de Clubes da Fifa, nos Estados Unidos.