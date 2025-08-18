Pitaco do Guffo: o que você precisa saber sobre as ligas europeias
No fim de semana que vem, com a volta da Bundesliga e da Série A italiana, fica completo o calendário do retorno das grandes ligas europeias. Já tiveram as suas primeiras rodadas a Premier League na Inglaterra, a La Liga na Espanha e a Ligue 1 na França. E a cobertura completa você tem aqui no Lance, com tudo o que você precisa saber sobre as ligas europeias.
Em todos esses campeonatos, que movimentam muito dinheiro e interesse do planeta inteiro, atuam os grandes craques do futebol mundial. Superequipes com elencos caríssimos, clubes antigos e tradicionais em busca de ressignificar sua história, emergentes comprados por grupos econômicos, esse é o tom dos espetáculos. E claro, há os jogadores brasileiros, que querem ser protagonistas nos principais palcos do mundo.
Para ir além de Bayern e PSG
Das cinco grandes ligas, duas tem um pequeno problema: já sabemos quem será o campeão antes mesmo dos torneios começarem. É o caso do Bayern de Munique na Alemanha, que tem 53% de probabilidade de título (o segundo colocado, o Dortmund, tem 16%), e do PSG na França, com 79% (o Lyon, segundo colocado, tem 5,3%). Probabilidades calculadas pelo supercomputador da Opta.
Na Alemanha, já vimos Jobe Bellingham, irmão mais novo do meia do Real Madrid, atuar pelo Borussia Dortmund no Mundial de Clubes. Ele custou 33 milhões de euros e é a contratação mais chamativa da temporada na Bundesliga. Destaque também para o meia Tillman, que o Leverkusen foi buscar no PSV da Holanda. Mas sem Xabi Alonso no comando, é pouco provável que o time da aspirina faça frente aos bávaros.
Atual campeão francês, da Europa e vice do Mundo, o PSG pegou leve nas compras, trazendo dois goleiros. Entre eles, o brasileiro naturalizado italiano Renato Marin, que estava na Roma. O Monaco, que tem 4,6% de chance de título, aposta no ex-Barcelona Ansu Fati para ser sua estrela. Destaque para a volta de Giroud ao seu país, para jogar pelo Lille, que tem 4,1% de probabilidade de ser campeão.
Ligas onde há mais competitividade
Na Espanha, a coisa sempre fica entre Barcelona (54%) e Real Madrid (30%), com o Atlético de Madrid (6,1%) se metendo no meio às vezes. E esta temporada o bicho vai pegar, pois o “Baby Barça” está mais maduro e com o reforço do inglês Rashford. Destaque para Raphinha e Lamine Yamal, que já marcaram gols na estreia contra o Mallorca. Mas os merengues capricharam: além do mister Xabi Alonso, o investimento no lateral inglês Alexander-Arnold e no meia argentino Mastantuono mostra que teremos um Madrid com muito mais toque de bola que na temporada passada.
Na Itália, apesar da Internazionale ser a favorita, com 36% de chance de título, há desafios: Napoli (14%), Atalanta (13%) e Roma (10%) devem complicar a vida dos “neroazzurri” na temporada. Verdade que a Inter se reforçou bem, mas os holofotes estarão em Kevin de Bruyne no Napoli e Luka Modric no Milan. Veremos como se adaptarão ao futebol italiano.
Por último, a Premier League inglesa promete ser a mais disputada dos últimos anos. O Liverpool tem 31% de chance de título; o Arsenal, 27%; e o Manchester City, 22%. O Chelsea e seu jovem elenco contam apenas com 5,6% de probabilidade e o bilionário Newcastle, com 4,5%. O Arsenal pegou o artilheiro do Sporting Lisboa, o sueco Gyokeres, para resolver seu problema de gols. E há, claro, uma vontade imensa de ver se a dupla Estêvão e João Pedro irá decolar no Chelsea. Lembrando: o que você precisa saber sobre as ligas europeias você acompanha diariamente aqui no Lance.
