Web manda recado a Carlo Ancelotti após Santos x Vasco: ‘Está pronto’

Carlo Ancelotti virou assunto após Santos x Vasco. O Cruzmaltino atropelou o Peixe e venceu o rival por 6 a 0, no Morumbis, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, muitos torcedores mandaram alguns recados para o técnico da Seleção Brasileira.

continua após a publicidade

Carlo Ancelotti não assistiu à Santos x Vasco in loco. O técnico da Seleção Brasileira foi até Belo Horizonte, onde viu a derrota do Atlético-MG para o Grêmio na Arena MRV, mas pessoas da comissão técnica do italiano estiveram no Morumbis.

➡️Pênalti não dado para o Botafogo contra o Palmeiras revolta web: ‘Claríssimo’

Após Santos x Vasco, Carlo Ancelotti virou assunto nas redes sociais. Muitos torcedores mandaram recados em relação a Neymar, Coutinho e mais. Veja abaixo.

continua após a publicidade

Torcedores mandaram recado a Carlo Ancelotti após Santos x Vasco (Foto: Marlon Costa/AGIF)

Veja recado de torcedores para Carlo Ancelotti em Santos x Vasco

Como foi o jogo

Sem a presença de Carlo Ancelotti, Santos x Vasco foi o jogo da rodada. O Morumbis explodiu logo aos sete minutos, quando Neymar cobrou falta com perigo. Pouco depois, Guilherme desperdiçou a melhor chance do primeiro tempo.

O Santos dominava a posse de bola nos minutos iniciais, mas o Vasco mostrou frieza para suportar a pressão. Aos 18, Lucas Piton abriu o placar para os cariocas após jogada iniciada por Nuno Moreira pelo lado direito. O VAR demorou dois minutos para confirmar o lance, por conta de uma possível saída de bola na lateral no começo da jogada.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Dono das bolas paradas, Neymar aproveitava cada escanteio para se aproximar da torcida, erguendo os braços e incentivando os cantos vindos das arquibancadas.

O Santos ainda teve um lance polêmico: se Guilherme estivesse melhor posicionado, teria sofrido pênalti e dado a Neymar a chance de se aproximar da marca dos 150 gols pelo clube.

No intervalo, Neymar deixou o gramado já ciente de que será desfalque contra o Bahia, no próximo domingo (24), fora de casa, por estar suspenso.

No segundo tempo, o Vasco atropelou o Santos em apenas 16 minutos. Foram quatro gols em sequência: dois de Philippe Coutinho, um de Rayan, e outro de Tchê Tchê. David ainda marcou o sexto. A derrota vexatória praticamente selou futuro do técnico Cléber Xavier.

O semblante dos atletas do Santos em campo era de desespero e falta de reação. A exceção foi o goleiro Gabriel Brazão, que se mostrou indignado com os companheiros, após ser deixado sozinho diante dos atacantes vascaínos.

Nas arquibancadas, a resposta foi imediata. A torcida organizada virou de costas para o gramado até os minutos finais, enquanto um clima hostil tomava conta do Morumbis com vaias e protestos generalizados. Uma bomba chegou a ser atirada nas proximidades do campo.

Do lado vascaíno, a cada gol os jogadores se juntavam no fundo do campo e comemoravam. Philippe Coutinho parecia estar extasiado. Chegou a beijar o gramado após a segunda bola na rede, com uma bela cavadinha. Parecia agradecer aos céus pela boa atuação da equipe da Cruz-maltina.

O Santos chegou a descontar com Guilherme, mas o impedimento foi marcado. Mesmo assim, o Morumbis seguiu silencioso até o apito final.

O Santos apagou uma tarde que poderia ter sido mágica ao lado de seu maior ídolo pós-Pelé e trouxe à tona lembranças de um clube instável, ainda em processo de reconstrução após o retorno à elite do futebol brasileiro.

Após o apito final, Neymar desabou no gramado aos prantos. O craque do Santos foi consolado pelo técnico Fernando Diniz, que deu um longo abraço no camisa 10. Retrato da pior goleada da equipe da Vila Belmiro em sua história como mandante no Campeonato Brasileiro. Carlo Ancelotti não viu Santos x Vasco ao vivo, mas com certeza vai assistir os melhores momentos.