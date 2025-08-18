Pênalti não dado para o Botafogo contra o Palmeiras revolta web: ‘Claríssimo’

O Palmeiras venceu o Botafogo no Estádio Nilton Santos por 1 a 0, com gol marcado por Felipe Anderson, e se aproximou do Flamengo na liderança do Brasileirão. A partida deste domingo (17) também ficou marcada por uma grande polêmica de arbitragem: um pênalti não dado para o Glorioso.

Aos 42 minutos do segundop tempo, Joaquin Correa domina dentro da área, puxa a bola para o lado, e é chutado por Giay, do Palmeiras. O argentino do Botafogo fica no chão, mas o árbitro Davi Lacerda não marcou em campo, e o VAR também não chamou para a revisão.

Após Botafogo e Palmeiras, as redes sociais só falavam nesse lance. Foi uma das primeiras vezes que torcedores do Flamengo e do Glorioso se juntaram para reclamar da arbitragem juntos. Veja o lance e a reação da web.

Botafogo e Palmeiras se enfrentaram no Brasileirão (Foto: Reprodução)

Veja o lance polêmico em Botafogo x Palmeiras e a reação da web

Como foi o jogo

A primeira etapa ilustrou bem o equilíbrio recentre entre Botafogo e Palmeiras. Davide Ancelotti poupou peças pensando na Libertadores, mas os mandantes começaram o clássico se impondo no Estádio Nilton Santos.

Com muitas jogadas pelas linhas de fundo, o Botafogo conseguiu envolver o Palmeiras nos primeiros minuto e criou as melhores oportunidades. Marlon Freitas foi o primeiro a assustar o Verdão, com um chute de fora da área que passou por cima do travessão. O melhor momento foi com Joaquín Correa, que ficou cara a cara com Weverton e viu o goleiro fazer uma grande defesa.

Restando poucos minutos para o intervalo, Mateo Ponte teve outra chance clara na pequena área. O lateral finalizou de primeira, mas a bola foi para fora. O Botafogo, com 60% de posse de bola, parecia ter o domínio do duelo e um empate era um mau resultado no primeiro tempo, mas piorou. A letalidade do Palmeiras em sua primeira oportunidade no jogo, aos 44 minutos. Felipe Anderson superou Barboza na corrida, finalizou na saída de John e abriu o placar.

No segundo tempo, Davide Ancelotti promoveu a entrada de titulares para mudar o roteiro do jogo: Danilo e Savarino. Com poucos minutos em campo, o venezuelano chutou de fora da área para boa defesa de Weverton. Botafogo e Palmeiras foi agitado do início ao fim.

O Verdão também apresentou suas armas. Em contra-ataque rápido, uma especialidade palestrina, Vitor Roque limpou a marcação na área, soltou a bomba e John defendeu. O Fogão melhorou no jogo, e rondou a área do Palmeiras, mas sem oferecer tanto perigo. Os comandados de Abel Ferreira administraram o resultado e saíram com os três pontos.