Lucas Piton vira assunto após eliminação do Vasco: 'Não existe'

A eliminação do Vasco para o Palmeiras na semifinal da Copa do Brasil gerou questionamentos entre os torcedores sobre a escolha dos cobradores de pênaltis. Após a derrota por 6 a 5 nas penalidades, neste domingo (8), em São Januário, Lucas Piton virou assunto nas redes sociais. Vascaínos não entenderam por que o lateral, que entrou nos minutos finais da partida, não participou das cobranças e criticaram a decisão de Andrés Gómez de assumir a batida decisiva.

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O Vasco venceu por 2 a 1 no tempo regulamentar, igualou o placar agregado e levou a decisão para os pênaltis. Na disputa, Lescano desperdiçou a primeira cobrança, enquanto Thiago Mendes, Santiago Sosa, Colidio e Puma Rodríguez converteram. Na última batida cruz-maltina, Andrés Gómez parou em Carlos Miguel, que garantiu a classificação palmeirense.

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Nas redes sociais, torcedores destacaram que Lucas Piton, Robert Renan e David poderiam ter sido escolhidos antes do atacante colombiano. Alguns também lembraram que o lateral entrou justamente nos minutos finais e questionaram se a substituição não teria como objetivo prepará-lo para a disputa de pênaltis.

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Disputa de pênaltis

O Palmeiras venceu por 6 a 5 e garantiu a classificação para a final da Copa do Brasil. Vitor Roque, Gustavo Gómez, Ramón Sosa, Andreas Pereira e Marlon Freitas converteram suas cobranças, enquanto Giay desperdiçou. Pelo Vasco, marcaram Thiago Mendes, Santiago Sosa, Colidio e Puma Rodríguez. Lescano parou em Carlos Miguel, e Andrés Gómez teve a cobrança decisiva defendida pelo goleiro palmeirense. Léo Jardim também defendeu uma cobrança, de Giay, mas não foi suficiente para evitar a eliminação vascaína.