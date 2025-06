O Botafogo venceu o Santos na Vila Belmiro, neste domingo (1), pelo Campeonato Brasileiro, em um jogo polêmico. Neymar, que acabou expulso no segundo tempo, teve embates com a torcida visitante e com o árbitro da partida, pelo que capturou um especialista em leitura labial.

Durante todo jogo, o craque do Peixe se comunicou muito com seus companheiros e com o árbitro Davi Lacerda, mas em alguns momentos vezes o clima não foi nada amistoso. O perfil do X Vellosogg, que faz leitura labial dos jogos do Brasileirão, revelou os detalhes das conversas.

-Ei, você tá de brincadeira p!@#? Tá cego? - disse Neymar para o árbitro após a marcação de um tiro de meta.

-Eu só encostei nele, pô. Quem te pediu? Quem te pediu para dar o cartão? Eu só levantei o pé e tu dá amarelo. Isso é falta de jogo. Tu é muito ruim, mano. São horríveis. É minha opinião. Você é muito ruim, tem que melhorar - desabafou Neymar, diretamente para o árbitro, após levar o primeiro cartão amarelo.

-Isso aí já é desrespeito, velho. Você também é - disse Davi Lacerda, após ser chamado de muito ruim.

Veja a leitura labial completa do embate entre o Neymar e o árbitro de Santos x Botafogo

Como foi o jogo entre Santos x Botafogo

A partida na Vila Belmiro ganhou em qualidade com a presença de Neymar, titular do Santos, no 11 inicial da equipe comandada por Cléber Xavier. Do outro lado, o desfalcado Botafogo, sem Barboza (no banco), Cuiabano e Igor Jesus, buscava sua primeira vitória como visitante na competição.

Na primeira etapa, o Botafogo teve mais a bola e chegou à marca de 65% de posse. Quanto à produção, no entanto, poucos lances de perigo e problemas no último passe no terço final. O Santos, por sua vez, teve Neymar inspirado e comandando as principais ações.

O camisa 10, atuando mais pelo lado esquerdo do ataque, criou boas oportunidades e deu muito trabalho à defesa do alvinegro carioca. Neymar chegou a provocar os torcedores do Botafogo, "apimentando" o duelo, enquanto tentava conduzir o Peixe.

Neymar é expulso por gol de mão em Santos x Botafogo (Foto: Mauricio De Souza/AGIF)

Com o Botafogo desorganizado e inofensivo, o Santos cresceu na volta do intervalo e teve volume alto de produção no ataque. Neymar, Barreal e Guilherme conseguiram conclusões dentro da área e, nas mais claras, David Ricardo cortou em cima da linha e John fez linda defesa.

Destaque em campo não só por sua grandeza, mas também pelo que colaborava, Neymar, que já tinha cartão amarelo por falta dura no primeiro tempo, foi expulso. Aos 30 minutos do segundo tempo, o atacante usou a mão para tentar fazer um gol e foi expulso pelo árbitro Davi de Oliveira Lacerda (ES).

Com um a mais em campo, o Botafogo controlou as ações, aproveitou os espaços e abriu o placar aos 40 minutos. Artur recebeu pela direita, encarou a marcação, cortou para o meio e cruzou na direção do gol. Santi Rodríguez chegou na bola, não alcançou, mas enganou Gabriel Brazão, que nada pôde fazer. Gol dado para o camisa sete do Glorioso, o tento que confirmou os três pontos na Vila Belmiro.

