Botafogo aproveita expulsão de Neymar e vence o Santos na Vila

Após onze rodadas, o Botafogo, enfim, venceu a primeira como visitante no Campeonato Brasileiro. Neste domingo (1), na Vila Belmiro, a equipe comandada por Renato Paiva bateu o Santos pelo placar de 1 a 0 em duelo marcado pela expulsão do craque Neymar, já na segunda etapa. O único gol da partida saiu dos pés de Artur.

Com o resultado, o Glorioso pulou para oitava colocação, com 15 pontos, mas tendo um jogo a menos - este será disputado na quarta-feira (4), contra o Ceará, no Nilton Santos. O Peixe, por sua vez, segue amargando a zona de rebaixamento com apenas oito somados e volta a campo no dia 12, fora de casa, contra o Fortaleza.

Como foi Santos x Botafogo?

A partida na Vila Belmiro ganhou em qualidade com a presença de Neymar, titular do Peixe, no 11 inicial da equipe comandada por Cléber Xavier. Do outro lado, o desfalcado Botafogo, sem Barboza (no banco), Cuiabano e Igor Jesus, buscava sua primeira vitória como visitante na competição.

Na primeira etapa, o Botafogo teve mais a bola e chegou à marca de 65% de posse. Quanto à produção, no entanto, poucos lances de perigo e problemas no último passe no terço final. O Santos, por sua vez, teve Neymar inspirado e comandando as principais ações.

O camisa 10, atuando mais pelo lado esquerdo do ataque, criou boas oportunidades e deu muito trabalho à defesa do alvinegro carioca. Neymar chegou a provocar os torcedores do Botafogo, "apimentando" o duelo, enquanto tentava conduzir o Peixe.

Roteiro inesperado

Com o Botafogo desorganizado e inofensivo, o Santos cresceu na volta do intervalo e teve volume alto de produção no ataque. Neymar, Barreal e Guilherme conseguiram conclusões dentro da área e, nas mais claras, David Ricardo cortou em cima da linha e John fez linda defesa.

Destaque em campo não só por sua grandeza, mas também pelo que colaborava, Neymar, que já tinha cartão amarelo por falta dura no primeiro tempo, foi expulso. Aos 30 minutos do segundo tempo, o atacante usou a mão para tentar fazer um gol e foi expulso pelo árbitro Davi de Oliveira Lacerda (ES).

Neymar é expulso por gol de mão em Santos x Botafogo (Foto: Mauricio De Souza/AGIF)

Com um a mais em campo, o Botafogo controlou as ações, aproveitou os espaços e abriu o placar aos 40 minutos. Artur recebeu pela direita, encarou a marcação, cortou para o meio e cruzou na direção do gol. Santi Rodríguez chegou na bola, não alcançou, mas enganou Gabriel Brazão, que nada pôde fazer. Gol dado para o camisa sete do Glorioso, o tento que confirmou os três pontos na Vila Belmiro.

✅ FICHA TÉCNICA

SANTOS 0 X 1 BOTAFOGO

CAMPEONATO BRASILEIRO - 11ª RODADA

📆 Data e horário: Domingo, 01 de junho de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

🚩 Douglas Pagung (ES) e Pedro Amorim de Freitas (ES)

🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Gol: Artur 40'/2ºT (BOT)

Cartões amarelos: Escobar e Neymar (SAN); Alex Telles e Mastriani (BOT)

Cartão vermelho: Neymar (SAN)

⚽ESCALAÇÕES

SANTOS: Gabriel Brazão, Escobar, Zé Ivaldo, Basso (João Schmidt) e Souza; Rincón (Digo Pituca), Zé Rafael (David Washington) e Rollheiser (Gabriel Bontempo); Neymar, Barreal e Guilherme. (Técnico: Cléber Xavier)

BOTAFOGO: John, Vitinho (Elias Manoel), Jair, David Ricardo e Alex Telles (Mateo Ponte); Gregore, Marlon Freitas e Allan (Santiago Rodríguez); Artur, Savarino (Mastriani) e Rwan Cruz (Nathan FernandeS). (Técnico: Renato Paiva)