Neymar foi para o vestiário antes do fim de Santos x Botafogo, nesse domingo (1), pelo Brasileirão. O jogador levou o segundo cartão amarelo e foi expulso após fazer um gol de mão, posteriormente anulado. Totalmente revoltado com o revés, o jornalista Fábio Sormani, em live no YouTube, criticou a atitude do camisa 10 santista e detonou a passagem do craque pelo clube, até o momento.

- O Santos dominou o jogo inteirinho, o Botafogo não viu a cor da bola, estava morto em campo. Aí o Neymar resolve fazer o que ele fez. Essa derrota tem que ser colocada na conta do Neymar. Primeiro porque ele tomou o primeiro cartão amarelo desnecessariamente, ele deu um pontapé no Jair. E depois, sabendo que tinha tomado o cartão, ele mete a mão na bola pra fazer um gol. Gente do céu, o cara tem 33 anos de idade, 3 Copas do Mundo, já jogou em grandes equipes do planeta, agiu como se fosse um juvenil e jogou o Santos no esgoto, na lama - disparou.

- Se ele tiver vergonha na cara, ele renova com o Santos. Ele não fez nada até agora. 21 milhões por mês, 105 no total, pra levar o Santos numa semifinal de Campeonato Paulista? Eu adoro o Neymar, vibrei quando foi contratado, comemorei com uma garrafa de whisky, mas ele não apresentou absolutamente nada até agora.

Futuro de Neymar

O posicionamento do jogador mantém o mistério sobre seu futuro. Após a precoce eliminação do Santos na Copa do Brasil, diante do CRB, camisa 10 já havia demonstrado incerteza quanto à renovação, o que aumentou os rumores sobre uma possível saída ao fim do contrato atual.

A derrota por 1 a 0 para o Botafogo pode ter sido a última partida de Neymar pelo Santos em sua segunda passagem. Com contrato até o fim de junho e suspenso por cartão vermelho, o camisa 10 não viaja para Fortaleza e pode ter se despedido do clube.

Nesta passagem, o atacante disputou 12 jogos, marcou três gols e deu três assistências. Em entrevistas recentes, Neymar evitou dar detalhes sobre seu futuro, enquanto Neymar Pai mencionou a existência de “outras propostas”.