Atitude de Neymar contra torcida do Botafogo irrita web: ‘Pegou pilha’

No primeiro tempo de Santos x Botafogo, Neymar não demorou mais de 30 minutos para tomar a atenção do jogo para si. Apesar do jogo ser na Vila Belmiro, o craque ouviu provocação da torcida do Botafogo e respondeu os torcedores. A atitude do camisa 10 foi reprovada por parte da web, que criticou Neymar.

Neymar titular

Sob o comando do técnico Cléber Xavier, o Peixe vai a campo com mudanças importantes na tentativa de se afastar da zona de rebaixamento e reencontrar o caminho das vitórias diante da sua torcida. A principal novidade é Neymar entre os titulares do time do Santos.

Na defesa, Escobar, que cumpriu suspensão na última rodada, contra o Vitória, volta ao time. O lateral-esquerdo, porém, será improvisado na direita, setor em que o time tem enfrentado dificuldades ao longo da temporada. Com isso, Souza segue como titular na lateral esquerda.

Além do lateral argentino, o zagueiro Zé Ivaldo também retorna à equipe e formará dupla com João Basso. No ataque, Neymar será titular ao lado de Barreal, Rollheiser e Guilherme. Assim, Deivid Washington e Tiquinho Soares começam no banco de reservas.

O Santos está escalado para enfrentar o Botafogo com: Gabriel Brazão; Escobar, Zé Ivaldo, João Basso e Souza; Tomás Rincón, Zé Rafael e Neymar; Barreal, Rollheiser e Guilherme.

Escalação do Botafogo: John; Vitinho, Jair Cunha, David Ricardo e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Allan; Artur, Savarino e Rwan Cruz.