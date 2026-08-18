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Leitores do Lance! cravam brasileiros eliminados na Libertadores e Sul-Americana

12 representantes estão nas oitavas de final das competições

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
18/08/2026 05:40
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Gerson e Plata em dividida na partida entre Cruzeiro e Flamengo na Libertadoresd
Flamengo e Cruzeiro decidem a vaga no Maracanã (Foto: Gustavo Martins/ Cruzeiro)

Nesta semana, os 12 times brasileiros na Libertadores e na Sul-Americana decidem suas vagas para as quartas de final das competições, e os leitores do Lance! cravaram quais serão os eliminados. Nos jogos de ida, apenas Santos e Atlético-MG venceram suas partidas, enquanto apenas Botafogo e RB Bragantino foram derrotados.

➡️Neto crava futuro de Palmeiras e Flamengo na Libertadores

Dos clubes representantes do Brasil no principal torneio da Conmebol, todos empataram: Fluminense contra o Independiente Rivadavia, Cruzeiro e Flamengo entre si, Palmeiras com o Cerro Porteño e Corinthians diante do Rosário Central.

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Os eliminados na Libertadores

De acordo com os leitores do Lance!, o Fluminense é o mais cotado para a eliminação nas oitavas de final da Libertadores. O Tricolor, que visita o Independiente Rivadavia na Argentina, recebeu 23,93% dos votos. Em seguida, com números muito próximos, vem o Palmeiras, com 23,08% dos palpites para a desclassificação contra o Cerro Porteño. A terceira colocação ficou com o Mirassol, que enfrenta a LDU, somando 20,51% das indicações.

➡️ Simule os jogos do seu time na Libertadores!

O Corinthians, que recebe o Rosário Central na Neo Química Arena, foi apontado como o quarto mais provável a cair, com 14,53%. Flamengo e Cruzeiro, que se enfrentam no Maracanã na próxima quarta-feira (19), ficaram em posições parecidas, mas o favoritismo para a classificação ficou com o clube mineiro, que recebeu menos votos para a eliminação do que a equipe carioca. O Rubro-Negro, sob o comando de Leonardo Jardim, ficou com 9,40%, enquanto o time gerido por Artur Jorge teve 8,55%.

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Os eliminados na Sul-Americana

Para a Sul-Americana, os palpites para os eliminados foram, em sua maior parte, direcionados ao Botafogo, com 45,26% dos votos. O Glorioso sofreu uma derrota por 6 a 1 no Peru e precisa reverter o placar em casa. Em seguida, São Paulo e Vasco empataram como os mais cotados para a queda, ambos com 16,79%. Já o RB Bragantino recebeu 8,76% das indicações para dar adeus à competição.

➡️ Simule os jogos do seu time na Sul-Americana!

Os dois clubes com maior favoritismo para avançar são Santos e Atlético-MG, justamente os únicos vencedores na partida de ida. O Alvinegro Praiano, comandado por Cuca, teve 7,30% dos votos de risco, enquanto o Galo foi o menos votado para a eliminação, com apenas 5,11%.

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Ramón Sosa, do Palmeiras, em dividida com jogador do Cerro na Libertadores
Palmeiras empatou com o Cerro Porteño em casa na Libertadores (Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress)

Saiba os árbitros dos jogos de volta da Libertadores

Independiente Rivadavia vs. Fluminense

  • Árbitro principal: Andres Rojas (COL)
  • VAR: Leonard Mosquera (COL)

Universidad Católica vs. Estudiantes de La Plata

    1.
  1. Árbitro principal: Wilmar Roldan (COL)
    2. 2.
  2. VAR: David Rodriguez (COL)

Deportes Tolima vs. Independiente del Valle

  • Árbitro principal: Wilton Sampaio (BRA)
  • VAR: Daniel Nobre (BRA)

Coquimbo Unido vs. Platense

  • Árbitro principal: Roberto Perez (PER)
  • VAR: Michael Espinoza (PER)

Cerro Porteño vs. Palmeiras

  • Árbitro principal: Facundo Tello (ARG)
  • VAR: Hector Paletta (ARG)

Flamengo vs. Cruzeiro

  • Árbitro principal: Gustavo Tejera (URU)
  • VAR: Andres Cunha (URU)

LDU Quito vs. Mirassol

  • Árbitro principal: Yael Falcón (ARG)
  • VAR: Jorge Baliño (ARG)

Corinthians vs. Rosario Central

    1.
  1. Árbitro principal: Alexis Herrera (VEN)
    2. 2.
  2. VAR: Nicolas Gallo (COL)

Saiba os árbitros dos jogos de volta da Sul-Americana

Recoleta vs. Boca Juniors

  • Árbitro principal: Andres Matonte (URU)
  • VAR: Leodan Gonzalez (URU)

São Paulo vs. Bolívar

  • Árbitro principal: Kevin Ortega (PER)
  • VAR: Diego Haro (PER)

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Atlético-MG vs. Red Bull Bragantino

  • Árbitro principal: Maximiliano Ramirez (ARG)
  • VAR: Silvio Trucco (ARG)

Montevideo City Torque vs. Tigre

  • Árbitro principal: Guillermo Guerrero (ECU)
  • VAR: Gabriel Gonzalez (ECU)

Santa Fe vs. River Plate

  • Árbitro principal: Jesus Valenzuela (VEN)
  • VAR: Carlos Orbe (ECU)

Olimpia vs. Vasco

  • Árbitro principal: Esteban Ostojich (URU)
  • VAR: Antonio Garcia (URU)

Macará vs. Santos

  • Árbitro principal: Cristian Garay (CHI)
  • VAR: Rodrigo Carvajal (CHI)

Botafogo vs. Cienciano

  • Árbitro principal: Juan G. Benitez (PAR)

VAR: Ulises Mereles (PAR)

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