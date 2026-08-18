Leitores do Lance! cravam brasileiros eliminados na Libertadores e Sul-Americana
12 representantes estão nas oitavas de final das competições
Nesta semana, os 12 times brasileiros na Libertadores e na Sul-Americana decidem suas vagas para as quartas de final das competições, e os leitores do Lance! cravaram quais serão os eliminados. Nos jogos de ida, apenas Santos e Atlético-MG venceram suas partidas, enquanto apenas Botafogo e RB Bragantino foram derrotados.
➡️Neto crava futuro de Palmeiras e Flamengo na Libertadores
Dos clubes representantes do Brasil no principal torneio da Conmebol, todos empataram: Fluminense contra o Independiente Rivadavia, Cruzeiro e Flamengo entre si, Palmeiras com o Cerro Porteño e Corinthians diante do Rosário Central.
Os eliminados na Libertadores
De acordo com os leitores do Lance!, o Fluminense é o mais cotado para a eliminação nas oitavas de final da Libertadores. O Tricolor, que visita o Independiente Rivadavia na Argentina, recebeu 23,93% dos votos. Em seguida, com números muito próximos, vem o Palmeiras, com 23,08% dos palpites para a desclassificação contra o Cerro Porteño. A terceira colocação ficou com o Mirassol, que enfrenta a LDU, somando 20,51% das indicações.
➡️ Simule os jogos do seu time na Libertadores!
O Corinthians, que recebe o Rosário Central na Neo Química Arena, foi apontado como o quarto mais provável a cair, com 14,53%. Flamengo e Cruzeiro, que se enfrentam no Maracanã na próxima quarta-feira (19), ficaram em posições parecidas, mas o favoritismo para a classificação ficou com o clube mineiro, que recebeu menos votos para a eliminação do que a equipe carioca. O Rubro-Negro, sob o comando de Leonardo Jardim, ficou com 9,40%, enquanto o time gerido por Artur Jorge teve 8,55%.
Os eliminados na Sul-Americana
Para a Sul-Americana, os palpites para os eliminados foram, em sua maior parte, direcionados ao Botafogo, com 45,26% dos votos. O Glorioso sofreu uma derrota por 6 a 1 no Peru e precisa reverter o placar em casa. Em seguida, São Paulo e Vasco empataram como os mais cotados para a queda, ambos com 16,79%. Já o RB Bragantino recebeu 8,76% das indicações para dar adeus à competição.
➡️ Simule os jogos do seu time na Sul-Americana!
Os dois clubes com maior favoritismo para avançar são Santos e Atlético-MG, justamente os únicos vencedores na partida de ida. O Alvinegro Praiano, comandado por Cuca, teve 7,30% dos votos de risco, enquanto o Galo foi o menos votado para a eliminação, com apenas 5,11%.
Saiba os árbitros dos jogos de volta da Libertadores
Independiente Rivadavia vs. Fluminense
- Árbitro principal: Andres Rojas (COL)
- VAR: Leonard Mosquera (COL)
Universidad Católica vs. Estudiantes de La Plata
- Árbitro principal: Wilmar Roldan (COL)
- VAR: David Rodriguez (COL)
Deportes Tolima vs. Independiente del Valle
- Árbitro principal: Wilton Sampaio (BRA)
- VAR: Daniel Nobre (BRA)
Coquimbo Unido vs. Platense
- Árbitro principal: Roberto Perez (PER)
- VAR: Michael Espinoza (PER)
Cerro Porteño vs. Palmeiras
- Árbitro principal: Facundo Tello (ARG)
- VAR: Hector Paletta (ARG)
Flamengo vs. Cruzeiro
- Árbitro principal: Gustavo Tejera (URU)
- VAR: Andres Cunha (URU)
LDU Quito vs. Mirassol
- Árbitro principal: Yael Falcón (ARG)
- VAR: Jorge Baliño (ARG)
Corinthians vs. Rosario Central
- Árbitro principal: Alexis Herrera (VEN)
- VAR: Nicolas Gallo (COL)
Saiba os árbitros dos jogos de volta da Sul-Americana
Recoleta vs. Boca Juniors
- Árbitro principal: Andres Matonte (URU)
- VAR: Leodan Gonzalez (URU)
São Paulo vs. Bolívar
- Árbitro principal: Kevin Ortega (PER)
- VAR: Diego Haro (PER)
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Atlético-MG vs. Red Bull Bragantino
- Árbitro principal: Maximiliano Ramirez (ARG)
- VAR: Silvio Trucco (ARG)
Montevideo City Torque vs. Tigre
- Árbitro principal: Guillermo Guerrero (ECU)
- VAR: Gabriel Gonzalez (ECU)
Santa Fe vs. River Plate
- Árbitro principal: Jesus Valenzuela (VEN)
- VAR: Carlos Orbe (ECU)
Olimpia vs. Vasco
- Árbitro principal: Esteban Ostojich (URU)
- VAR: Antonio Garcia (URU)
Macará vs. Santos
- Árbitro principal: Cristian Garay (CHI)
- VAR: Rodrigo Carvajal (CHI)
Botafogo vs. Cienciano
- Árbitro principal: Juan G. Benitez (PAR)
VAR: Ulises Mereles (PAR)
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