Ailín Pérez provoca Amanda Nunes nas redes após derrota no UFC

Amanda Nunes teve um retorno frustrado ao octógono mais famoso do mundo neste sábado (14). Três anos depois de anunciar a aposentadoria do MMA, a "Leoa" voltou direto com uma disputa de cinturão no UFC 334, no Madison Square Garden, em Nova Iorque (EUA). Quem estragou a noite da brasileira foi a campeã Kayla Harrison, que defendeu o título do peso-galo feminino (até 61,2 kg) ao finalizar a brasileira no quarto round do co-evento principal.

Nas redes sociais, a rival argentina publicou um vídeo criticando a atuação da brasileira em seu retorno ao UFC. A lutadora definiu a luta como "pior performance" de Amanda Nunes.

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Recordista de vitórias em lutas valendo cinturões femininos (9), Amanda sofreu a sexta derrota da carreira, a quinta pela via rápida. Do outro lado, a judoca americana bicampeã olímpica (Londres 2012 e Rio 2016) defendeu o campeonato dos galos pela primeira vez, marcando seu 20º triunfo em 21 apresentações no cage.

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Ailín Pérez detona Amanda Nunes em seu retorno ao UFC

Como foi a luta de Amanda Nunes?

Texto de Guilherme Veiga

1º round

Com uma postura mais agressiva, Amanda Nunes se apoiou inicialmente em suas habilidades no boxe. Após sofrer uma tentativa de queda, a "Leoa" conectou golpes significativos e foi levada ao chão por Kayla Harrison. Em desvantagem na troca em pé, a americana levou a disputa para a grade, mas a brasileira se defendeu bem.

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Uma entrada de queda de Amanda acabou a deixando em apuros quando Kayla imobilizou seu braço e foi para o ground and pound. A vantagem no solo foi completamente da judoca, que desferiu mais de 50 golpes enquanto esteve em vantagem.

2º round

A luta ficou presa na grade depois da entrada de queda de Amanda, com cerca de 30 segundos de assalto. Sob pressão, Kayla buscava engatilhar uma nova queda, enquanto a "Leoa" tentava deixá-la de costas para o chão.

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A disputa sofreu uma reviravolta, e Kayla Harrison ganhou a posição no solo com dois minutos ainda em jogo. Enquanto buscava a chave de braço, seguiu administrando a vantagem montada sobre a brasileira, com um ground and pound que assustou.

3º round

Depois de um confronto em pé de poucos riscos, Kayla Harrison partiu para cima de Amanda, que devolveu com uma contra-queda. A americana conseguiu sair da desvantagem, mas teve a brasileira na cola de suas pernas.

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Quando tentou se levantar, Kayla foi derrubada novamente. A dois minutos do fim, Amanda ganhou as costas, mas logo em seguida perdeu a posição. Por cima, a americana desferiu cotoveladas que provocaram o primeiro dano aparente da luta: um corte na testa da brasileira.

4º round

Amanda conectou um direto que parecia dar esperanças a uma luta até então favorável à campeã. Porém, o golpe foi pouco sentido por Kayla, que voltou com tudo e conquistou a perna direita da "Leoa". A brasileira caiu no chão, de costas para a rival, e foi finalizada com um mata-leão.

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