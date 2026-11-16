Bola de Ouro, Kane aponta melhor Seleção atualmente; veja

A Seleção da Inglaterra fez neste domingo (15) uma das atuações mais fortes de 2026. Em Madri, pela Uefa Nations League, venceu a Espanha por 3 a 2. Depois do jogo, Harry Kane, vencedor da Bola de Ouro, falou sobre quem está no primeiro escalão do futebol mundial. Ele citou França, Portugal, Itália, Holanda e Alemanha. Brasil e Argentina não apareceram na resposta.

O camisa 9 marcou o primeiro gol do confronto, e o primeiro gol inglês contra a Espanha neste domingo. Kane balançou as redes em uma cobrança de pênalti.

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Para Kane, qual seleção está acima do nível?

Em entrevista à ESPN, o camisa 9 colocou o próprio país e os espanhóis acima dos demais:

— Quando falamos de seleções de primeira prateleira, Espanha e Inglaterra são favoritas em qualquer competição. Os outros nomes seguem os mesmos. A França, claro. Portugal também. A Itália fez um resultado fantástico contra a França outro dia. A Holanda me pareceu forte. E a Alemanha estará sempre ali. Há muita equipe boa.

O resultado foi uma revanche. Na estreia das duas seleções na fase de grupos da competição, em setembro, em Wembley, a Inglaterra perdeu por 3 a 2 para os espanhóis. Os atuais campeões do mundo reagiram depois da expulsão de Anderson. Oyarzabal e Nico Williams diminuíram, mas a Espanha não conseguiu o empate na reta final. O goleiro Trafford foi decisivo para segurar o placar. O capitão inglês contou que o grupo se preparou para esse duelo desde a Copa do Mundo:

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— Depois do Mundial, conversamos sobre como queríamos a Liga das Nações para enfrentar os melhores com mais frequência. Achamos que fomos bem no primeiro jogo contra a Espanha, mas não vencemos. Aí dissemos: "Vamos ganhar esta briga". A ideia era vencer o restante e transformar este jogo numa final. Sentíamos que tínhamos mais e que podíamos mandar no jogo. E foi o que aconteceu. Com 1 a 0, fomos atrás do segundo. Com 2 a 0, fomos atrás do terceiro e seguiríamos assim, buscando o quarto e o quinto. É essa mentalidade que queremos construir - finalizou Kane.

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Craque inglês qual a seleção de maior expressão no momento (Photo by Javier SORIANO / AFP)

Fim da invencibilidade espanhola

A derrota espanhola encerrou uma invencibilidade de 44 jogos. A La Roja não perdia desde março de 2024, quando foi superada por 1 a 0 pela Colômbia, em amistoso.

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Com o resultado, os ingleses terminaram em primeiro no grupo pelo saldo de gols (13 contra 8). Os espanhóis ficaram em segundo. As quartas de final da Nations League só serão disputadas em março de 2027.