O Flamengo inaugurou neste domingo (15), aniversário do clube, os bustos de Arrascaeta e Bruno Henrique, e alguns torcedores reagiram nas redes sociais. Multicampeões pelo Rubro-Negro, ambos receberam homenagens que ficarão na sede do clube, na Gávea.

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Veja alguns comentários:

Bruno Henrique e Arrascaeta homenageados com bustos pelo Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Flamengo inaugura bustos de Arrascaeta e Bruno Henrique no aniversário de 131 anos

O Flamengo eternizou dois dos maiores ídolos de sua história neste domingo (15), data em que o clube completa 131 anos. Arrascaeta e Bruno Henrique foram homenageados com a inauguração de bustos na Gávea. Os dois são os maiores campeões da história rubro-negra, com 18 títulos conquistados cada um, e estiveram acompanhados de seus familiares durante a cerimônia.

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A homenagem reconhece a importância da dupla para uma das gerações mais vitoriosas do clube. Juntos, os jogadores participaram de conquistas marcantes, incluindo três títulos da Libertadores (2019, 2022 e 2025).

Arrascaeta também alcançou um feito histórico: tornou-se o primeiro estrangeiro a ter um busto na sede do Flamengo. Contratado em 2019, o uruguaio não escondeu a emoção ao falar sobre a homenagem.

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— Para mim, é um grande prestígio poder representar o Flamengo. Nem no meu melhor momento eu pensei que chegaria esse momento de ficar eternizado para sempre com um busto aqui no Flamengo — declarou Arrascaeta.

Para estar com o elenco rubro-negro e se preparar para a reta final da temporada, Arrascaeta pediu para ser liberado pela seleção uruguaia após o primeiro compromisso da equipe na Data Fifa, contra a Argentina. A solicitação também possibilitou a presença do meia na cerimônia.

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— Minha gratidão continua a mesma desde o momento em que eu cheguei aqui. O torcedor me abraçou com muito carinho, respeitou meu momento, me blindou sempre. [...] Grato por tudo e tomara que a gente continue levantando taças — completou.

Bruno Henrique, outro homenageado da tarde, também se emocionou ao falar do Rubro-Negro.

— Cara, o Flamengo para mim hoje é tudo na minha vida. Foram momentos muito bons, de dificuldade também, mas o Flamengo nunca me abandonou e, por isso, hoje eu sirvo o Flamengo de corpo e alma, porque é o clube que é tudo na minha vida e na vida da minha família também — comentou Bruno Henrique.

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Presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, destacou a importância de homenagear os jogadores enquanto ainda defendem as cores do clube. O dirigente também revelou que os próximos homenageados serão definidos com a participação da torcida.

— O público em geral vai ter a possibilidade de indicar quem deverão ser os homenageados do ano que vem. Então, no aniversário de 132 anos do Flamengo, nós teremos outros homenageados com a participação do público — afirmou.