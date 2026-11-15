Neymar e Virgínia se manifestam após rumores de envolvimento

Horas depois dos surgimento dos rumores de um suposto envolvimento, Virgínia e Neymar negaram a ocorrência da situação. A influenciadora emitiu um comunicado afirmando que as informações eram falsas.

No início da tarde deste domingo, a coluna de Fábia Oliveira publicou que os dois teriam trocado beijos em um evento privativo que proibia a entrada de celulares.

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Em comunicado, a equipe de Virgínia Fonseca negou e relembrou que a influenciadora tem sido alvo de diversos rumores sobre envolvimento com outros homens.

– Não é a primeira vez que Virginia precisa desmentir especulações infundadas sobre sua vida pessoal. Há poucos dias, Virginia foi apontada como suposto affair do piloto Franco Colapinto, que sequer ficou no Brasil após a corrida – disse a equipe em comunicado.

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– Virginia nega categoricamente as insinuações e lamenta que especulações dessa natureza sejam tratadas como fatos, sem o devido compromisso com a verdade e sem considerar as consequências de sua divulgação – finaliza a equipe de Virgínia.

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Neymar também nega envolvimento com Virgínia

Em suas redes sociais, Neymar também se pronunciou rapidamente após a repercussão do assunto. Inicialmente, fez um comentário em uma publicação.

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– Estou tão tranquilo e feliz! Não me ponha em polêmica aleatória sem sentido – disse o camisa 10 do Santos. que em seguida publicou um storie sobre o tema.

– Não sou de fazer isso aqui nos meus stories. Mas dessa vez passaram dos limites, está saindo notícia sobre meu envolvimento com outra pessoa e eu nego! É triste viver que as pessoas estão mais pelo hype dos nomes do que a realidade em si. Minha equipe já se posicionou, mas tive que vir aqui falar para dar o ultimato. Grande abraço e deixa eu jogar meu poker em paz – disse.

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