Jesus dispara contra Cristiano Ronaldo após goleada: 'Não joga'

A noite era de homenagem a Cristiano Ronaldo, mas terminou com uma resposta afiada de Jorge Jesus. Depois de Portugal ser goleado por 4 a 1 pela Dinamarca, na tarde deste sábado (14), pela Nations League, o treinador foi questionado se sentia falta do atacante. Respondeu com ironia.

A partida, disputada em Braga, foi a primeira da seleção após o anúncio da aposentadoria internacional de CR7. Antes do apito inicial, o estádio fez uma série de tributos ao ídolo, e a torcida chegou a gritar o nome dele nas arquibancadas. Até a camisa 7, vestida por Carlos Forbs, ganhou um desenho especial em reconhecimento ao camisa que marcou época.

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Jorge Jesus iroaniza ausência de Cristiano Ronaldo

Na coletiva, Jesus separou o tema da derrota e fez questão de reconhecer o peso histórico do jogador, mesmo assim, não deu o braço a torcer para um pedido de volta do ídolo português:

— Não tem nada a ver uma coisa com a outra. As pessoas sentem a falta dele, não se esquecem daquilo que o Cristiano fez durante 23 anos na seleção. Não há volta a dar. Algumas pessoas saíram quando a equipe está perdendo por 4 a 1. Ninguém fica contente, nem nós estávamos preparados para hoje perder por 4 a 1 — afirmou o comandante.

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Em seguida, o treinador subiu o tom e devolveu a pergunta com bom humor ácido. O comandante afirmou que não sente falta do atacante:

— Falta do Cristiano como? Se ele já não está na seleção? Só se for falta para me fazer companhia. Ele já não joga, não está cá, já decidiu a situação dele — completou Jorge Jesus.

Irritado, Jorge Jesus rebateu sobre Cristiano Ronaldo (Photo by Miguel RIOPA / AFP)

Como foi o confronto

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Em campo, a Dinamarca foi superior mesmo atuando como visitante. Højbjerg abriu o placar, de pênalti, e Højlund ampliou duas vezes. Andersen, aos 75 minutos, fechou a conta dos dinamarqueses. Já nos acréscimos, aos 48 do segundo tempo, Bernardo Silva, que saiu do banco, diminuiu e deu o gol de honra aos donos da casa.

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Foi a primeira derrota de Jesus no comando de Portugal. Apesar do tropeço, a seleção segue na liderança do grupo.