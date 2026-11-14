Torcedores apontam culpado por empate do Atlético contra Mirassol

O Mirassol empatou em 0 a 0 com o Atlético-MG na noite deste sábado (14), em partida que foi válida pela 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O empate não foi positivo para nenhum dos dois lados e, juntamente disso, diversos torcedores do Galo criticaram a atuação de alguns jogadores nas redes sociais.

Em específico, Cassierra e Igor Gomes foram os principais nomes apontados pela torcida mineira. Ambos atletas não tiveram o desempenho esperado no confronto de hoje contra o time do interior paulista.

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Desempenho ruim em Mirassol x Atlético

Empate ruim para os dois lados

Pelo lado visitante, a equipe do Atlético-MG não vencia há seis partidas e chegou pressionada após eliminação na semifinal da Copa do Brasil. Por outro lado, os mandantes do interior paulista, o Mirassol, tentam aproveitar o fator casa para conquistar pontos importantes na luta contra o rebaixamento.

Vitão, Pascini e Preciado não atuaram pelo Galo, pois representam suas respectivas seleções durante a Data Fifa.

O duelo entre as equipes não foi um confronto direto; no entanto, foi um jogo considerado de "seis pontos" para a equipe do Mirassol, já que estão 14.ª colocação e apenas dois pontos à frente do primeiro colocado, fora da zona do rebaixamento, o Internacional, com 38. Do lado mineiro, a busca pela classificação direta para a Libertadores é uma realidade. Antes do início da partida, o time está na 7.ª posição, com 50 pontos.

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O Mirassol terá pela frente três duelos: Fluminense, Athletico-PR e Grêmio, dois confrontos fora de casa e o único no Maião sendo contra o Furacão. Do outro lado, o Galo terá a grande final da Sul-Americana contra o Boca Juniors. Seguido de Corinthians, Vasco e Bahia, sendo apenas o último confronto fora de casa.