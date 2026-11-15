Zidane rebate rumores sobre Mbappé antes de França x Turquia

Antes do jogo entre França e Turquia, o clima na seleção francesa ganhou um capítulo extra. Zinédine Zidane precisou falar sobre Kylian Mbappé e deixou claro que não vê o problema que vem sendo noticiado.

A bola rola a partir das 16h45 (de Brasília), em confronto válido pela 6.ª rodada da Nations League. Empatado com a Itália, a seleção francesa busca somar três pontos no confronto de hoje e fechar a fase de grupos com 13. Por outro lado, a Turquia não somou nenhum ponto até o momento.

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Técnico abre o jogo antes de França x Turquia

Em entrevista coletiva neste sábado (14), o treinador afirmou que a convivência com o capitão é normal no dia a dia e disse não entender o tamanho que o assunto tomou:

— Eu não entendo muito bem o que está sendo escrito. Não vou entrar nesse debate; a relação está perfeitamente bem, para o jogador e para mim. Eu não posso impedir o que as pessoas dizem — declarou Zidane.

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Questionado se os boatos o incomodam, o comandante dos Bleus foi sincero. Ele admitiu que não tem controle sobre o que circula fora da concentração, mas lembrou que o tema acaba chegando até ele por meio do noticiário:

— Sim, o que volta para mim, claro, é bem irritante — rebateu o comandante.

Zidane questionou a repercussão dos boatos antes de França x Turquia (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

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O assunto esquentou nos últimos dias, depois de relatos sobre um suposto clima de tensão entre treinador e astro. Na semana passada, o jornal francês L'Équipe publicou que Mbappé estaria incomodado com mudanças táticas e com a maneira como vem sendo utilizado dentro de campo.

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A reportagem também apontou que a comunicação entre os dois fora das quatro linhas teria sido limitada durante a última Data Fifa. Segundo o relato, o atacante ficou mais recluso depois de se machucar e acabou liberado para voltar a Madri, onde iniciou o tratamento.