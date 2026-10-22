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Lance de Carrascal em Flamengo x Estudiantes gera revolta: 'Não dá'

Equipes se enfrentam na noite desta quinta, após empate em La Plata

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
22/10/2026 22:11
Atualizado há 1 minutos
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Carrascal, do Flamengo, disputa a bola com jogador do Estudiantes em Flamengo x EstudianteFlamengo x Estudiantess.
Carrascal em ação durante Flamengo e Estudiantes pela semis da Libertadores (Foto: Ruano Carneiro / Carneiro Images/Fotoarena/Folhapress)

Flamengo e Estudiantes de La Plata, da Argentina, estão se enfrentando nesta quinta-feira (22), pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. Com primeiro tempo pegado para os dois lados, um lance de ataque do Pedro com Carrascal chamou atenção da torcida, que não gostou da decisão do meio-campista.

➡️ AO VIVO: siga Flamengo x Estudiantes-ARG pela semifinal da Libertadores

Aos 32 minutos da primeira etapa, Pedro recebeu de costas, longe da área, ganhou de dois marcadores, conseguiu fazer o giro, invadiu a área e chutou cruzado com muito perigo. Por pouco, Carrascal não conseguiu alcançar na segunda trave. Veja o lance:

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Veja a repercussão:

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Empate sem gols em La Plata

No jogo de ida da semifinal, Estudiantes e Flamengo empataram por 0 a 0. Com isso, quem vencer no Maracanã ficará com a vaga na final. Em caso de novo empate, a classificação será definida nas cobranças de pênaltis.

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O atacante uruguaio nº 10 do Estudiantes, Tiago Palacios, e o meio-campista chileno nº 05, do Flamengo, Erick Pulgar, brigam pela bola durante a partida de ida da semifinal da Copa Libertadores entre o Estudiantes de La Plata da Argentina e o Flamengo do Brasil, no estádio UNO Jorge Luis Hirschi, em La Plata, província de Buenos Aires, em 15 de outubro de 2026. (Foto: Luis Robayo / AFP)

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