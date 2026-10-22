Lance de Carrascal em Flamengo x Estudiantes gera revolta: 'Não dá'
Equipes se enfrentam na noite desta quinta, após empate em La Plata
Flamengo e Estudiantes de La Plata, da Argentina, estão se enfrentando nesta quinta-feira (22), pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. Com primeiro tempo pegado para os dois lados, um lance de ataque do Pedro com Carrascal chamou atenção da torcida, que não gostou da decisão do meio-campista.
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Aos 32 minutos da primeira etapa, Pedro recebeu de costas, longe da área, ganhou de dois marcadores, conseguiu fazer o giro, invadiu a área e chutou cruzado com muito perigo. Por pouco, Carrascal não conseguiu alcançar na segunda trave. Veja o lance:
Veja a repercussão:
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Empate sem gols em La Plata
No jogo de ida da semifinal, Estudiantes e Flamengo empataram por 0 a 0. Com isso, quem vencer no Maracanã ficará com a vaga na final. Em caso de novo empate, a classificação será definida nas cobranças de pênaltis.
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