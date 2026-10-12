Kaio Jorge chama atenção em Bragantino x Cruzeiro: 'Arrogância'
Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (12), em Bragança paulista
Red Bull Bragantino e Cruzeiro estão se enfrentando nesta segunda-feira (12); as equipes duelam pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com primeiro tempo ruim para a Raposa, a equipe mineira já sofreu 3 gols, sendo um deles contra de Kaio Jorge.
➡️ Veja gols em Bragantino x Cruzeiro: Lucas, Kaio Jorge e Eric marcam
Aos 20 minutos da primeira etapa, gol contra de Kaio Jorge em cobrança de escanteio de Wallace Yan. A bola é desviada por William de cabeça na primeira trave, o atacante tenta cortar na segunda, mas resvala para o gol.
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Veja o gol:
Veja a repercussão:
Confira as informações do jogo entre Red Bull Bragantino x Cruzeiro
✅ FICHA TÉCNICA
RED BULL BRAGANTINO X CRUZEIRO
BRASILEIRÃO - 30ª RODADA
📆 Data e horário: Segunda-feira, 12 de outubro, às 21h (horário de Brasília)
📍 Local: Cícero de Souza Marques - Bragança Paulista - SP
📺 Onde assistir: Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)
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