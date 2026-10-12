Falha de Otávio em Bragantino x Cruzeiro gera revolta: 'Não pode'

O Bragantino vai vencendo o Cruzeiro por 3 a 0, nesta segunda-feira (12), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. No gol que abriu o placar em Bragança Paulista, o goleiro Otávio foi alvo de críticas entre a torcida da Raposa após falhar ao tentar afastar a bola.

➡️ Veja gols em Bragantino x Cruzeiro: Lucas e Kaio Jorge marcam

Veja os comentários abaixo:

Otávio em ação pelo Cruzeiro (Foto: Reiginaldo Ribeiro/AtoPress/Folhapress)

Como chegam Bragantino x Cruzeiro?

Apesar de estar na 11ª colocação, o Red Bull Bragantino tenta se livrar do risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. A equipe tem 37 pontos, seis a mais que o Internacional, primeiro time da zona de rebaixamento.

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No entanto, a equipe não vence há seis partidas, desde o triunfo contra o Grêmio por 1 a 0, em casa. Desde então, perdeu para São Paulo, Bahia, Flamengo e Atlético-MG, além de empatar com Mirassol e Botafogo.

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Enquanto isso, o Cruzeiro olha para cima na tabela do Campeonato Brasileiro. Depois da turbulência pelas eliminações na Libertadores e na Copa do Brasil, a equipe liderada por Artur Jorge venceu dois jogos seguidos e voltou da pausa para a Data Fifa com uma vitória por 2 a 0 contra o São Paulo.

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