Veja gols em Bragantino x Cruzeiro: Lucas, Eric e Zé Lucas marcam

Red Bull Bragantino e Cruzeiro estão se enfrentando nesta segunda-feira (12); as equipes duelam pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aos 12 minutos da primeira etapa, Lucas Barbosa abriu o placar; logo depois, gol contra de Kaio Jorge em cobrança de escanteio de Wallace Yan. Mais tarde, Eric Ramires ampliou, e Zé Lucas diminuiu.

Veja os gols:

Apesar de estar na 11ª colocação, o Red Bull Bragantino tenta se livrar do risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. A equipe tem 37 pontos, seis a mais que o Internacional, primeiro time da zona de rebaixamento.

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No entanto, a equipe não vence há seis partidas, desde o triunfo contra o Grêmio por 1 a 0, em casa. Desde então, perdeu para São Paulo, Bahia, Flamengo e Atlético-MG, além de empatar com Mirassol e Botafogo.

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Enquanto isso, o Cruzeiro olha para cima na tabela do Campeonato Brasileiro. Depois da turbulência pelas eliminações na Libertadores e na Copa do Brasil, a equipe liderada por Artur Jorge venceu dois jogos seguidos e voltou da pausa para a Data Fifa com uma vitória por 2 a 0 contra o São Paulo.