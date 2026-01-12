Jornalistas avaliam possível retorno de Paquetá ao Flamengo: 'Covardia'

O meia Lucas Paquetá vê com bons olhos um retorno ao futebol brasileiro e chegou a um acordo com o Flamengo, em relação aos termos pessoais para voltar a vestir a camisa do clube que o revelou. Após a informação divulgada pelo jornalista Fabrízio Romano, outros companheiros de profissão reagiram a possível chegada do jogador de 28 anos.

Para Fernando Campos, da CazéTV, a possível chegada de Paquetá ao Flamengo representa a melhor contratação do mercado nacional nos últimos anos. Segundo ele, o retorno para o Brasil é o melhor cenário para o meia, que voltaria a ser protagonista na luta por títulos.

Walace Borges destacou que o retorno de Paquetá ao Flamengo elevaria o patamar técnico da equipe, que já teve o melhor desempenho na América do Sul em 2025. Já para Bruno Magalhães, a negociação seria boa tanto para o West Ham, quanto para a equipe rubro-negra.

Narrador da FlaTV, João Guilherme reforçou que narrar os jogos do Flamengo com Paquetá entre os titulares seria uma covardia. Confira abaixo.

Revelado pelo Flamengo, Paquetá subiu ao profissional em 2016 e rapidamente se consolidou como um dos principais talentos da base rubro-negra, antes de ser vendido ao Milan em 2019. Desde então, passou também pelo Lyon até chegar ao West Ham, onde se tornou peça importante do elenco e acumulou convocações para a Seleção Brasileira.

Ex-Flamengo, Paquetá teve um ano caótico em 2025

Lucas Paquetá teve em 2025 um dos anos mais delicados e marcantes da carreira. O meia brasileiro precisou conviver com um longo processo de investigação fora de campo ao mesmo tempo em que seguia atuando em alto nível pelo West Ham e permanecia no radar da Seleção Brasileira com o objetivo de estar na lista da Copa do Mundo de 2026.

Ele foi inocentado das acusações de manipulação das acusações de má conduta feitas contra ele pela Football Association (FA) por supostas violações da regra E5 da FA. A Comissão Reguladora considerou que não houve provas das denúncias.

A decisão representou um alívio significativo para o jogador, que obteve a liberação para retornar às atividades normais pelo West Ham.

Com a situação resolvida, Paquetá voltou a figurar as convocações da Seleção Brasileira. Em agosto, foi chamado por Carlo Ancelotti para defender o Brasil pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. No Maracanã, sob os olhares atentos da família e de muitos fãs, o ex-Flamengo marcou seu gol. A redenção veio no dia 4 de setembro. Em casa.

— É uma sensação única que eu pude sentir hoje. Acho que estava escrito, cara. Voltar aqui no Maracanã, que é a minha casa, poder marcar, poder ajudar a Seleção. Muito feliz depois de tudo que eu passei, que eu suportei nesses últimos dois anos. Agora, finalmente, eu posso jogar meu futebol leve — disse Paquetá, emocionado.

