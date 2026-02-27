menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Globo define narrador para os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo

Emissora divulgou os profissionais que serão enviados à cobertura in loco

Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/02/2026
17:52
Logo Globo
imagem camera Globo definiu narradores que vão para a Copa do Mundo (Foto: Reprodução)
A Globo divulgou nesta sexta-feira (27), por meio de um comunicado interno, a lista dos profissionais que viajarão para participar da cobertura multiplataforma da Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá. Além deles, cerca de 400 profissionais vão participar do Brasil cobrindo o evento.

Além disso, a emissora definiu quem será o narrador dos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. O experiente Luis Roberto foi o escolhido para comandar as transmissões da Amarelinha durante o maior evento de futebol do planeta.

O público poderá acompanhar jogos da Copa do Mundo pela TV Globo, Sportv, Ge TV, Globoplay e Ge.globo, e mais toda a cobertura, bastidores, preparação, séries e quadros em todos os canais e plataformas Globo. Nas próximas semanas, a empresa também irá anunciar novas contratações, que se juntarão ao grupo já escalado para trabalhar na Copa do Mundo.

Luis Roberto será o narrador dos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo (Foto: Divulgação Globo)
Luis Roberto será o narrador dos jogos da Seleção Brasileira pela Globo na Copa de 2026 (Foto: Divulgação Globo)

Confira os nomes dos comentaristas e narradores da Globo para a Copa do Mundo

Narradores e comentaristas TV Globo
Luis Roberto
Everaldo Marques
Gustavo Villani
Junior
Denilson
Cristiane Rozeira
Ana Thais Matos
Roger Flores
Caio Ribeiro

Narradores e comentaristas Sportv para a Copa do Mundo
Luiz Carlos Junior
Paulo Andrade
Eric Faria
Ricardinho
Ledio Carmona
Grafite

