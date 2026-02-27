Globo define narrador para os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo

A Globo divulgou nesta sexta-feira (27), por meio de um comunicado interno, a lista dos profissionais que viajarão para participar da cobertura multiplataforma da Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá. Além deles, cerca de 400 profissionais vão participar do Brasil cobrindo o evento.

Além disso, a emissora definiu quem será o narrador dos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. O experiente Luis Roberto foi o escolhido para comandar as transmissões da Amarelinha durante o maior evento de futebol do planeta.



O público poderá acompanhar jogos da Copa do Mundo pela TV Globo, Sportv, Ge TV, Globoplay e Ge.globo, e mais toda a cobertura, bastidores, preparação, séries e quadros em todos os canais e plataformas Globo. Nas próximas semanas, a empresa também irá anunciar novas contratações, que se juntarão ao grupo já escalado para trabalhar na Copa do Mundo.

Luis Roberto será o narrador dos jogos da Seleção Brasileira pela Globo na Copa de 2026 (Foto: Divulgação Globo)

Confira os nomes dos comentaristas e narradores da Globo para a Copa do Mundo

Narradores e comentaristas TV Globo

Luis Roberto

Everaldo Marques

Gustavo Villani

Junior

Denilson

Cristiane Rozeira

Ana Thais Matos

Roger Flores

Caio Ribeiro

Narradores e comentaristas Sportv para a Copa do Mundo

Luiz Carlos Junior

Paulo Andrade

Eric Faria

Ricardinho

Ledio Carmona

Grafite

